PlayStation: Überaus beliebte Fallout-Alternative jetzt zum bisherigen Bestpreis sichern

Sitzt auch ihr gerade auf heißen Kohlen und wartet entweder auf die zweite Staffel der Fallout-Serie oder hofft, dass wahlweise Bethesda oder Obsidian mal wieder was aus dem strahlenden Franchise machen, könnte Atomfall euch zwischenzeitlich abholen.

Der postapokalyptische Shooter hat nämlich eine ganze Menge mit der eben erwähnten, ursprünglich als rundenbasiert gestarteten Reihe gemein – auch, wenn euch das Setting ins Land von 16 Uhr-Tee und Orangenmarmelade versetzt. Läuft euch genau wie dem kleinen Paddington bei diesem Gedanken das Wasser im Mund zusammen, dann stattet mal dem PlayStation-Store einen Besuch ab.

Atomfall: Fallout-Alternative derzeit im starken PlayStation-Angebot

Genau dort wartet Atomfall nämlich derzeit begierig darauf, sich auf eure Konsole schießen zu dürfen und bringt, sozusagen als kleiner Anreiz zum Kauf, ein verlockendes Angebot mit sich. Klar, in der Postapokalypse ist Geld natürlich knapp und genau deshalb könnt ihr die Fallout-Alternative aktuell auch schon für 44,99 Euro auf eure Festplatte schieben, statt die üblichen 59,99 Kronkor- ähm Euro zu bezahlen.

Entspricht, so wollen es die Gesetze der Mathematik, einer Ersparnis von 25 Prozent – günstiger ist Atomfall seit seinem Release am 27. März 2025 noch nicht dahergekommen. Ist ja auch noch kein Jahr vergangen! Und wenn ihr euch richtig sicher seid, dass der von Rebellion entwickelte Shooter nicht nur ins Schwarze, sondern auch euren Geschmack trifft, findet ihr auch die Deluxe Edition reduziert. Ebenfalls um 25 Prozent, also von 79,99 Euro auf 59,99 Euro heruntergesetzt, und mit hilfreichen Gegenständen sowie zusätzlichem Story-Inhalt im Gepäck.

Lesetipp: Unser Test zu Atomfall

Trotz gnadenlosem Großbritannien im Spiel, habt ihr im echten Leben ein wenig Zeit, das Angebot zu überdenken: Noch bis zum 22. November um 00:59 Uhr, um genau zu sein, bevor der Preis zur UVP zurückspringt. Hilfe bei der Entscheidung könnten etwa die 2.800 Bewertungen im PlayStation-Store leisten, die sich immerhin auf durchschnittlich 4.03 aus 5 möglichen Sternen belaufen. Und was erwartet euch jetzt, abgesehen von Fallout in Nordengland?

Klar, ein Survival-Shooter natürlich, in dem ihr um das blanke Überleben kämpfen müsst und dabei allerlei verstrahlten Gefahren ausgesetzt seid: Fünf Jahre nach der Katastrophe ist in Windscale nämlich nichts mehr, wie es einmal war. Skurrile Figuren warten aber auch auf euch, mindestens eine Prise Rollenspiel werdet ihr in der üppig grünen Landschaft also auf jeden Fall finden. Noch eine weitere Meinung zu Atomfall von Kollege Patrick bekommt ihr an anderer Stelle kredenzt.

Quelle: PlayStation /Atomfall