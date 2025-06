Atomic Heart 2 gleich mit Nebenprojekt zusammen auf Summer Game Fest angekündigt

Auf dem Summer Game Fest wurde ein erster Trailer zu Atomic Heart 2 gezeigt. Der Nachfolger des erst 2023 erschienenen Shooter-RPGs vom Studio Mundfish dürfte jedoch noch etwas auf sich warten lassen: Von dem, was wir gesehen haben, erwartet uns eine spektakuläre Welt mit abgedrehten Gegnern und überdimensionalen Monstern sowie tonnenweise Möglichkeiten.

Auch hier wird es wieder einen – wahrscheinlich sehr unterhaltsamen – Genre-Mix aus First Person Shooter und Action-RPG geben, garniert mit einer Prise überzogenem Humor à la The Outer Worlds oder Borderlands.

Atomic Heart 2 & The Cube im gleichen Universum

Flüge über den Wolken, Gegner nur mit der Macht der Telekinese zertrümmern, einem gefallenen Koloss ein mysteriöses Sekret injizieren, mit einem Mech am Strand entlang spazieren und Cocktails aus Delphin-Strohhalmen schlürfen – der Trailer von Atomic Heart 2 auf dem Summer Game Fest zeigt viel; gleichzeitig wissen wir aber auch wenig darüber. Auch ein Releasezeitraum wurde noch nicht verraten – ein Zeichen, dass es noch einige Zeit dauern dürfte.

Seht hier den Trailer zu Atomic Heart 2:

Dafür gab es von Entwicklerstudio Mundfish gleich noch eine zweite Ankündigung mit einem nicht minder spektakulären Trailer: Mit The Cube befindet sich noch ein weiteres Spiel im Atomic Heart-Universum in Entwicklung. Auf einer sich anscheinend ständig verändernden, würfelförmigen Struktur kämpft ihr in einem Multiplayer-RPG-Shooter. Wild!

„Die Kreativität in diesen beiden Ankündigungen ist unglaublich“, heißt es in einem Kommentar unter dem The Cube-Teaser. Tatsächlich lassen die spektakulären Bilder sowie die Tatsache, dass es gleich zwei Titel in der verrückten Welt sind, die sich in Produktion befinden, vermuten, dass wir es hier mit einem sehr ambitionierten Projekt zu tun haben.

Seht hier den Trailer zu The Cube:

Weitere Neuigkeiten rund um die Veranstaltung lest ihr dieser Tage auf 4P.de – hier ein Überblick, was euch auf dem Summer Game Fest erwartet.

