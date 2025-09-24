Auf Steam: 1 von 4 Extras geschenkt bekommen – wenn ihr das macht

Er läuft und läuft und läuft … der kleine, knallblaue Igel namens Sonic aus dem Sega-Rennstall – jetzt in seinem neuesten Racing Game Sonic Racing: CrossWorlds. Ein Fun Racer, natürlich von Developer Team Sonic und Publisher Sega auf die Straße gebracht, der aktuell mit fast 1.800 durchschnittlich äußerst positiven Steam-Rezensionen über die Zielgerade brettert – auch im Rahmen einer brandneuen Geschenkaktion (Stand: 24. September).

Das neueste Kampfrennspiel rund um Erzfeind Dr. Eggman, den puterroten Ameisenigel Knuckles, und selbstverständlich Gaming-Superstar Sonic selbst, ist nämlich eins von insgesamt vier Geschenken, die ihr euch moment sichern dürft – oder zumindest eine kosmetische Erweiterung namens „Blue Star“-Extreme Gear, welche einen neuen, fahrbaren Untersatz unter Sonics Laufschuhe wirft.

Von Sega: Sucht euch einen von vier Geschenkcodes aus

„Erstellen Sie einen SEGA Account […], um einen Code für ein kostenloses Geschenk zu erhalten!“, heißt es im Zuge der Aktion – die euch mit gleich vier verschiedenen Geschenkcodes lockt. Die Codes gelten jeweils für den JRPG-Knüller Persona 3 Reload, den 2D-Plattformer Shinobi: Art of Vengeance, das kostenlos spielbare Action-MMO Phantasy Star Online 2 New Genesis – und eben Sonic Racing: CrossWorlds. Doch wonach dürfen sich Liebhaber*innen des quietschblauen Nagers jetzt genau die Hände reiben?

Wer sich für das Geschenk rund um Sonic Racing: CrossWorlds entscheidet, darf den Zusatzinhalt „Blue Star“-Extreme Gear einpacken. Dabei handelt es sich um sowas wie ein Surfbrett, gehalten im futuristisch anmutenden Art Design, inspiriert von jenen Gadgets aus Sonic Riders – also dem 2006 veröffentlichten Rennspiel, das seinerzeit auf PlayStation 2, GameCube & Co. für dieses gewisse High-Speed-Gefühl sorgte. Doch egal, ob Sonic, Persona, oder eben doch Shinobi: Mitmachen ist ziemlich einfach …

Alles, was ihr tun müsst, um einen der vier kostenlosen Geschenkcodes einzukassieren, ist, einen Account bei SEGA anzulegen, um hernach eines der Geschenke auf der Plattform eurer Wahl abzugreifen – eben etwa auf Steam. Beim Hochziehen eures Accounts gebt ihr das Land ein, in dem ihr wohnhaft seid, euer Alter, und Mailadresse. Im nächsten Schritt werdet ihr dazu aufgefordert, personenbezogene Daten anzugeben, vor allem euren Namen. Solltet ihr datenschutztechnische Bedenken haben, solltet ihr womöglich von einer Registrierung absehen.

Wer also gerne unkompliziert den Asphalt zum Glühen bringt, aber unter einer Mario-Allergie leidet, ist nicht zwingend auf den Racing-Kracher Mario Kart World angewiesen – der euch aufgrund knalliger Optik, Detailverliebtheit und grandiosem Strecken-Design dennoch nahegelegt werden soll. Weiteren Kostenlos-Content gibt’s nebenbei bemerkt gerade auf Steam mit diesem Action-Hit.

