Auf Steam: Kostenlose Demo spielen und dicken Gewinn abstauben

Valve feiert aktuell das Steam Next Fest und das bedeutet: Demos, Demos und noch mehr Demos. Weil man sich angesichts der Masse schnell so überfordert fühlt wie ein Kind im Süßwarenladen, locken manche Entwickler*innen mit cleveren Tricks.

So auch die Männer und Frauen von White Owls Inc., die derzeit mit Hotel Barcelona an einem überaus absurden Roguelike werkeln. Um euch dazu zu bringen, die kostenlose Demo des Spiels auszuprobieren, haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Gewinnspiel mit einem begehrten Hauptpreis.

Steam: Hotel Barcelona-Demo schaffen und fesche Jacke gewinnen

Nur noch bis zum 16. Juni läuft das Steam Next Fest, euch bleiben also lediglich wenige Tage, um mit anderen Spieler*innen zu konkurrieren und die Demo von Hotel Barcelona zu schlagen. Die Bedingungen sind denkbar simpel: Zockt die Gratis-Kostprobe und besiegt Jacob, den ersten Boss. Macht einen Screenshot von eurem Triumph, ladet diesen wahlweise auf Social Media oder in der Steam Community Hub Discussion hoch und verseht ihn mit dem Hashtag #BeatBossJacob, schon landet ihr im Lostopf.

Die Teilnahmebedingungen (Mindestalter, eure Wohnregion etc.) findet ihr in der Ankündigung auf Steam, der oder die glückliche Gewinner*in wird dann am 21. Juni verkündet. Und was könnt ihr nun abstauben? Eine einzigartige Jacke im Hotel Barcelona-Design, unterzeichnet von SWERY (Deadly Premonition) und SUDA51 (Killer7, No More Heroes). Für Fans der genannten Spiele vermutlich ein Leckerbissen, den sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Vielleicht nicht ganz unerheblich dafür, ob ihr überhaupt Zeit und Energie in dieses Gewinnspiel investieren solltet, ist der Umstand, was euch bei Hotel Barcelona erwartet. Spielerisch posiert der optische Fiebertraum als 2,5D-Roguelike, in dem ihr in der Rolle von Agentin Justine die titelgebende Unterkunft untersucht und euch schlagartig in einer verzerrten Realität wiederfindet. Dort warten sieben Serienmörder auf euch – und eine zweite Persönlichkeit.

Der ganze Wahnsinn von Hotel Barcelona im Trailer:

Schnetzelt euch also durch die Horden von verrückten Feinden, werdet immer stärker und stellt euch den furchterregenden Bossen (darunter Jacob), um das Hotel Barcelona zu überleben. Oder fangt zumindest mit der Demo an, um euch eine Chance auf die überaus stylische Jacke zu sichern. Noch mehr „kostenlos auf Steam“ gibt es nur bei diesen vier Gratis-Games.

