Auf Steam: Das neue Red Dead Redemption unter den Soulslikes – kostenlos reinspielen

Wie würde es aussehen, wenn Red Dead Redemption und Soulslike-Spiele ein Kind bekämen? Rockstars Titel besticht als Open World-Action Adventure mit Wildwest-Szenario einerseits, Action-Rollenspiele vom Schlage eines Darks Souls oder Elden Ring stellen mit ihrem hohen Schwierigkeitsgrad andererseits viele Spielende vor die ultimative Herausforderung. Ein Spiel wie Tombstone nun vermengt das Revolverheld*innen-Setting mit Soulslike-Gameplay.

In diesem kommenden Spiel erforscht ihr die titelgebende Wildweststadt Tombwater. Als Spieler*in übernehmt ihr die Rolle eines einsamen Revolverhelden, „der auf der Suche nach einem verlorenen Freund in der verfluchten Geisterstadt ankommt“, so die Beschreibung auf Steam. Eine spannungsgeladene Ausgangssituation, in die ihr schon heute reinspielen könnt …

Auf Steam: In Soulslike-Geheimtipp Tombstone reinspielen

Denn seit dem 22. April steht eine kostenlose Demo zu Tombwater auf Steam zum Download bereit. Alleine der anlässlich dieser Probierversion veröffentlichte, gerade mal 40-sekündige Trailer, demonstriert eindrücklich, wodurch ein Tombwater gegenüber übriger Souslike-Spiele besticht.

Anstatt nämlich des altvertrauten Dark-Fantasy-Mittelalter-Settings eines Dark Souls, versetzt euch dieses Spiel von Developer Moth Atlas in den Wilden Westen – und bietet zudem eine pixelig anzuschauende Draufsicht, wie sie der RPG-Maker nicht besser darstellen könnte.

Trailer zur Demo von Tombwater:

Trotzt knuffiger Ästhetik, geht es in Tombwater faustdick zur Sache – dank einer Prise Lovecraft. „Die Bewohner der einst wohlhabenden Bergbaustadt sind vom Wahnsinn befallen“, heißt es in der Spielbeschreibung. Das gemahnt sofort an typische Szenarien des Erfinders des Kosmischen Schreckens. In Tombstone wiederum geht ihr kämpferisch gegen die Monster vor, welche durch die Straßen des verfluchten Örtchens wandern. Um euch zu erwehren, bekommt ihr ein breites Waffenarsenal in die Hände gedrückt.

Von Schießeisen wie Schrotflinten, Nahkampfwaffen wie Mistgabeln, oder Zaubersprüchen, ist alles dabei, was ihr benötigt, um den Mächten des Wahnsinns Einhalt zu gebieten. Wie erwähnt, wird euch in Tombstone das Geschehen auf dem Bildschirm aus einer bewusst verpixelt gehaltenen Top-Down-Ansicht präsentiert. Trotz dieses Rückgriffs auf Retro-Optik sollen euch klassische Soulslike-Mechaniken erwarten. Passenderweise wird die Vollversion „mehr als 20 grausame Bosskämpfe“ auffahren.

User-Bewertungen und Vorgänger-Spiel

Was die Veröffentlichung der Vollversion Tombwaters angeht, vertröstet auf Steam aktuell noch ein „Bevorstehende Ankündigung“. Auch die bisherigen Bewertungen der Demo sind sehr spärlich, fallen aber immerhin „positiv“ aus.

Soulslike- und Pixelart-Freunde sollten Tombwater dennoch im Auge behalten, schließlich steckt Developer Max Mraz auch hinter einem „sehr positiv“ bewertetem Action-RPG wie Ocean’s Heart – das stark an Zelda erinnert. Apropos: Dieser Zelda: Breath of the Wild-Spieler vollführt noch vor Release ein beeindruckendes Kunststück.

