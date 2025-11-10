Auf Steam: Überraschender Half-Life-Hinweis von Fans entdeckt – „Jeder würde durchdrehen“

Was kann man tun, um die Fans von wilden Theorien rund um Half-Life 3 abzuhalten? Natürlich gar nichts. Zu legendär ist der Befreiungskampf von Gordon Freeman, Alyx Vance gegen die außerirdischen Combine, zu prägend die Half-Life-Reihe für das gesamte Shooter-Genre, als dass die Hoffnung zu einem nächsten Videospiel rund um City 17 und Black Mesa-Forschungseinrichtung jemals ermüden könnten.

Aktuellstes Beispiel hierfür findet sich in einem Reddit-Thread mit der simpel gehaltenen Überschrift: 18. November. Bevor ihr jetzt entnervt die Arme in die Höhe werft, weil schon wieder irgendwelche haarsträubenden Mutmaßungen zu Half-Life 3 die Runde machen, sei gesagt: Was diese*r Reddit-Nutzer*in beobachtet hat, wirkt wirklich schlüssig – doch ob sich dahinter auch ein nächstes Half-Life verbirgt?

Half-Life 3: Darum könnte uns am 18. November Großes bevorstehen

Dieser Reddit-Thread von Nutzer*in sameseksure versammelt gerade tausende Upvotes – und das mit einer Beobachtung, die so manchen Zweifler zu Half-Life 3 wieder bekehrt. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass es in der Woche vom 18. so weit sein wird“, gibt etwa PerceptionStock6409 zu Protokoll – doch was bedeutet das eigentlich genau? Laut sameseksure hängt alles mit einer Sache zusammen: „[…] das Banner oben auf der Startseite des Steam-Stores„. Dieses nutzt Valve, so betont samesekurse, um „einen Steam Sale, ein Event oder […] Spiele beziehungsweise Hardware zu bewerben“. Was das nun mit Half-Life 3 zu tun hat?

Valve-Guru Tyler McVicker drehte durch – Enthüllung von Half-Life: Alyx:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tja, Valve machte sich denselben, gut sichtbaren Banner zunutze, um Half-Life: Alyx „unmittelbar nach der Ankündigung im Jahr 2019“ zu bewerben, heißt es weiter. Jener Banner findet übrigens auch während den zahlreichen Steam Sales Verwendung, wie sameseksure betont. Auf Grundlage dessen lautet die eine wichtige Schlussfolgerung der Person jetzt: „Sie [Valve, Anm. d. Red.] werden nichts zeitgleich mit großen Steam-Events ankündigen.“ Mit einem solchen Vorgehen würde sich das Studio aus Bellevue, Washington selbst schaden […]“. Und genau das scheint der Knackpunkt zu sein.

Lesetipp: Erster Trailer zu Half-Life 3 in Aussicht – „Lasst uns beten“

Der springende Punkt lautet: Valve hat seine alljährliche Herbstaktion vorverlegt, wodurch jetzt „eine ungewöhnlich lange Lücke zwischen […] 18. November und 8. Dezember entstanden ist“, gibt sameseksure zu bedenken. Das lasse nach Meinung der Person den Rückschluss zu, Valve plane die Ankündigung von Half-Life 3 – oder etwa zum VR-Gerät Deckard. „Ich denke, jeder würde durchdrehen […]“, stimmt personwithwifi ein – und spricht damit einen nicht unwichtigen Punkt an.

Genauer adressiert personwithwifi den Umstand, viele Fans würden geradezu ausflippen, falls Valve urplötzlich ein Half-Life 3 über jenen gut sichtbaren Banner auf der Videospielplattform ankündigt – ganz ohne Trailer oder Gameplay-Clips mitzuliefern. Egal, ob jetzt wirklich schon die Zeit zum Durchdrehen ist, oder nicht: Am 16. November feiert Half-Life 2 seinen 21. Geburtstag – was uns letztes Jahr eine sehenswerte Dokumentation zum Shooter-Klassiker beschert hat.

Quellen: Reddit / sameseksure, PerceptionStock6409, personwithwifi, YouTube / @EpicplayerBlueShift, Steam