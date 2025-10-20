Steam: Nur noch heute wartet zweimal Gratis-Spielspaß auf euch – diese beiden Spiele dürft ihr auschecken

Steam ist DIE Plattform für Schnäppchenjäger*innen und Sparfüchse, so viel sollte man als Gaming-Einsteiger*in wissen, wenn es um die Qual der Wahl zwischen PC und Konsole geht. Regelmäßig gibt es in umfangreichen Rabattaktionen Spiele zu Kleinstbeträgen zu schießen, manchmal fällt das Preisschild sogar auf null Euro.

Noch bis heute Abend ist genau das für zwei Spiele der Fall, aber bevor ihr schon mal für einen angestammten Platz in eurer Bibliothek sorgt, sei gesagt, dass euch die beiden Titeln danach leider wieder aberkannt werden. Dafür bekommt ihr die vollumfängliche Version zur Verfügung gestellt und dürft euch damit so richtig austoben.

Mordhau und F1 25 bieten Gratis-Wochenende auf Steam

Eines der angebotenen Spiele, das ihr vom seit dem 16. und noch bis zum 20. Oktober um 19:00 auf Steam unverbindlich anschmeißen könnt, ist Mordhau. Der brachial klingende Name ist Programm, hier geht es nämlich um brutale Gefechte in einer mittelalterlichen Welt. Genre-technisch bezeichnet sich das Game selbst als Multiplayer-Slasher, heißt es erwarten euch epische Schlachten mit bis zu 64 Teilnehmenden. Dabei will Mordhau ein möglichst realistisches Erlebnis bieten, bei dem ihr die volle Kontrolle über euren Charakter und dessen Angriffe übernehmt.

Verschiedene Spielstile und Herangehensweisen an den Kampf um den Sieg sind möglich, so könnt ihr auch offline gegen die KI oder kooperativ mit Freund*innen zocken, in den Nah- und Fernkampf treten und auf ein üppiges Waffenarsenal zugreifen. Ob ihr dabei beritten unterwegs seid oder doch eher die Verantwortung über Belagerungsmaschinerie wie Katapulte übernehmt, ist ebenfalls ganz euch überlassen. Nach dem 20. Oktober könnt ihr Mordhau noch drei Tage lang für 4,34 Euro, also mit 85 Prozent Rabatt kaufen, solltet ihr großen Gefallen daran gefunden haben.

Ebenfalls könnt ihr F1 25 noch bis zum frühen Abend des heutigen Montags starten, ohne dafür den Geldbeutel zu öffnen. Dabei handelt es sich um das offizielle Videospiel zur FIA Formula One World Championship 2025. In unserer Topliste der besten Rennspiele schafft es der Titel auf Platz 3, überzeugt mit solidem Fahrspaß und überfordert nicht mit der Komplexität einer vollblütigen Simulation. Geboten wird euch neben den klassischen Multiplayer-Matches das dritte Kapitel des Story-Modus Braking Point sowie das Management eines eigenen Teams mit My Team 2.0.

Habt ihr nach Ablauf der Deadline noch nicht genug PS über euren Bildschirm geschoben, könnt ihr F1 25 bis zum 21. Oktober mit 30 Prozent Rabatt und damit für 41,99 Euro mitnehmen. Dürstet es euch zu dieser Zeit aber eher nach mehr Gratis-Inhalten, gibt es alternativ vier neue kostenlose Titel auf Steam abzugreifen.

Quellen: Steam / Mordhau, Steam / F1 25