Autobahn Polizei Simulator 3: Das ist der brandneueste DLC

Die virtuelle Verkehrskontrolle hat Verstärkung erhalten: Der neue Radarfalle DLC für Autobahn Polizei Simulator 3 ist ab sofort verfügbar und bringt moderne Blitzer-Technologie ins Spiel. Entwickelt von Z-Software und veröffentlicht von Aerosoft, erweitert ihr damit eure Möglichkeiten in der Überwachung und fordert euch zu taktischem Geschick heraus. Temposünder*innen nehmt ihr jetzt noch besser ins Visier und macht die Straßen sicherer.

Spieler*innen dürfen ihre Radarfalle entlang der Autobahn strategisch positionieren, um Geschwindigkeitsverstöße zu erfassen und zu dokumentieren. Ganz gleich, ob bei dichtem Berufsverkehr am Tag oder auf nahezu leeren Fahrbahnen bei Nacht – jeder Raser wird geblitzt. Ihr könnt die Verstöße später auswerten, dokumentieren und Strafen verhängen, um den virtuellen Straßenverkehr spürbar sicherer zu gestalten.

Autobahn Polizei Simulator 3: Was der neue Radarfalle DLC bietet

Mit der Radarfalle wird das dynamische und realistische Verkehrssystem von Autobahn Polizei Simulator 3 um ein strategisches Element erweitert. Der DLC erfordert von euch nicht nur Geschick bei der Positionierung und Überwachung, sondern auch Sorgfalt in der Auswertung der Beweise. Dies fügt sich nahtlos in die simulationstypische Detailtiefe des Hauptspiels ein.

Der neue DLC von Z-Software und Aerosoft ist über Plattformen wie Steam, PlayStation und Xbox erhältlich und integriert sich direkt in den bestehenden Spielumfang. Dabei bleibt ihr nicht nur bei einfachen Radarmaßnahmen: Das Hauptspiel erlaubt das Freischalten und Nutzen weiterer Fähigkeiten, Fahrzeuge sowie Missionsarten, die eure Einsätze abwechslungsreich gestalten.

Der neue Trailer zu Autobahn Polizei Simulator 3 – Radarfalle:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zusätzliche Inhalte und Angebote für Spieler*innen

Neben der Radarfalle erweitert der Haupttitel euren Werkzeugkasten mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen und Ausrüstungen, darunter auch der Polizeimotorrad DLC, der bereits verfügbar ist. Zudem bietet das Spiel eine frei befahrbare Open World, die Städte, Landstraßen, Autobahnen und mehr umfasst – eine detailreiche Kulisse für eure Polizeiarbeit.

Die neue Erweiterung könnte auch eine spannende Ergänzung für all jene sein, die noch überlegen, in den Autobahn Polizei Simulator 3 einzusteigen. Während der Haupttitel und andere DLCs bereits etabliert sind, solltet ihr ein Auge auf mögliche Rabatte und Sonderaktionen in den Stores werfen. Links zu den jeweiligen Plattformen findet ihr in der Spielbeschreibung.

Lesetipp: Aerosoft lädt Fans zur 20. FS Conference ein

Die Community im Bann der Autobahnpolizei

Seit seiner Veröffentlichung hat der Autobahn Polizei Simulator 3 nicht nur Simulation-Fans angesprochen, sondern auch Spieler*innen mit strategischem Interesse begeistert. Mit ständigen Erweiterungen beweisen die Entwickler*innen von Z-Software, dass sie den Titel kontinuierlich verbessern und um spannende neue Inhalte ergänzen – die Radarfalle dürfte vielen von euch nun einen zusätzlichen Grund liefern, wieder auf Streife zu gehen.

Die Community hat bereits positive Rückmeldungen zum neuen DLC gegeben – vor allem die neue Herausforderung durch die taktischen Anforderungen scheint gut anzukommen. Dank des zugänglichen Designs des Spiels könnt ihr eure Aufgaben individuell und in unterschiedlichem Tempo angehen, sei es durch Verkehrskontrollen, Polizeiblockaden oder verdeckte Ermittlungen.

Sicherheit für die Autobahnpolizei: Euer Einsatz zählt

Der neue Radarfalle DLC von Autobahn Polizei Simulator 3 bietet euch nicht nur eine realistische Erweiterung eures Equipments, sondern auch viel Potenzial für taktisches Gameplay. Mit seiner Kombination aus authentischem Setting und abwechslungsreichen Einsätzen bleibt der Titel ein Pflichtprogramm für Simulator-Fans. Dank Aerosoft habt ihr nun alles an der Hand, um die deutschen Autobahnen digital sicherer zu machen.

Quellen: Pressemitteilung AEROSOFT, YouTube/ Aerosoft Move

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.