Ihr schlagt gerne Zeit im Charakter-Editor tot? Dann könnte auch Avowed etwas für euch sein

Der Februar wird bekanntlich ein interessanter Monat für die Videospielwelt – eine Menge großer Games kommt auf den Markt und dürfte Spieler*innen unterschiedlichster Genres begeistern. Ein mit Spannung erwarteter Titel ist das von Obsidian entwickelte Action-Rollenspiel Avowed.

Angesetzt in der Welt des RPGs Pillars of Eternity bedient sich Avowed den Elementen klassischer Fantasy-Settings. Spieler*innen dürfen sich auf eine reichhaltige Story, interessante NPCs, ein ausgeklügeltes Kampfsystem und eine farbenfrohe Spielwelt freuen. Erste Vergleiche mit Skyrim wurden bereits gezogen, jetzt haben die Entwickler*innen einen Einblick in den Charakter-Editor gewährt.

Avowed: Editor mit Clicker und Moos-Mann

In der jüngeren Vergangenheit konnten Action-RPGs schon vor Beginn des eigentlichen Spiels so manches Mal ihre Fans für Stunden in den Bann ziehen. Ob Baldur’s Gate 3, Dragon’s Dogma 2 oder Dragon Age: The Veilguard – allein der Charakter-Editor konnte einen schon über die Maßen vereinnahmen. Avowed scheint das Zeug dazu zu haben, euch vor eine ähnliche Aufgabe zu stellen. Entwickler Obsidian hat auf dem Twitter-Account des Spiels auf jeden Fall schon mal einige der teaminternen Kreationen veröffentlicht.

Die Entstehung des äußeren Erscheinungsbilds eures Charakters – des Envoys – hört längst nicht bei unterschiedlichen Frisuren, Hautfarben und Augenformen auf. Wir sehen einen Elfen mit hornartigen Auswüchsen am Kopf, einen dunkelhäutigen Mann mit rot leuchtenden Brandings an den Wangen und eine Frau mit Lamellen an Stirn und Augen, sodass sie fast einem Clicker aus The Last of Us Konkurrenz machen könnte.

„Als Bonus der Moos-Mann Randy von einem Entwickler“, wird ergänzt; zusammen mit einem Bild eines Wesens mit dunkelgrünen Locken und Vollbart sowie einem augenlosen Gesicht aus Holz. „Und unser Lieblings-Envoy natürlich“ – ein Mensch mit grotesk verzogenem Kinn, eingefallenen Wangenknochen und alienhaften Augen.

Der Kreativität sind also wieder einmal kaum Grenzen gesetzt – so manche Spieler*innen werden wahrscheinlich viel Zeit im Charaktereditor verbringen, nur um verrückte Wesen zu erstellen… um am Ende dann aber eine weitestgehend menschliche oder realistisch anmutende Person zu spielen. Wer selbst in das RPG eintauchen will: Avowed erscheint am 18. Februar für Xbox Series X|S und PC. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr in unserer umfangreichen Übersicht.

Quellen: Twitter / @AvowedtheGame