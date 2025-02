Avowed: Game Director nickt versehentlich zu dieser Frage – das könnte Fans jetzt erwarten

Am 18. Februar erscheint Avowed für die Xbox Series X|S und den PC. Das Fantasy-RPG von Obsidian Entertainment, das im Pillars-of-Eternity-Universum spielt, wird, wie jedes First-Party-Spiel von Xbox, direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein. Indes brodelt allerdings die Gerüchteküche um einen möglichen PlayStation-5-Port des Titels.

Mitten in diese Gerüchte platzte ein Interview mit Avowed-Game Director Carrie Patel. In einem Gespräch mit MinnMax wurde sie unerwartet mit der Frage konfrontiert, ob das RPG früher oder später auf der PS5 landen werde. Die daraufhin erfolgte Reaktion könnte andeuten, was viele hoffen.

Avowed: Interview sorgt für neue Spekulationen

Denn: Ihre erste Handlung war ein leichtes Nicken, bevor sie sich fing und mit einem Schulterzucken reagierte. Patel erscheint an dieser Stelle sogar kurz etwas erschrocken, nachdem sie ihre initiale Kopfbewegung bemerkt hat. Zu sehen ist die Szene bei Minute 3:28 im YouTube-Video zum Avowed-Interview.

Doch schaut selbst:

Eine offizielle Bestätigung ist das zwar nicht, doch angesichts der jüngsten Strategie von Xbox wäre ein PlayStation-Release von Avowed keine große Überraschung, wie GameRant erklärt. Besonders brisant ist die Situation, weil Obsidian mit The Outer Worlds 2 bereits ein RPG auf die PlayStation bringt.

PS5-Spekulationen auch zu anderen Titeln

Für den Moment bleibt Avowed zwar ein Xbox- und PC-Titel. Doch die Frage, ob und wann es den Weg auf die PS5 findet, dürfte Fans noch eine Weile beschäftigen. In den vergangenen Monaten zumindest gab es bereits zahlreiche Spekulationen über andere Xbox-Exklusivtitel, die möglicherweise doch noch den Sprung auf die PlayStation wagen.

Einige dieser Spiele wurden bereits offiziell für Sonys Konsole angekündigt. So erscheint das gefeierte Rennspiel Forza Horizon 5 im Frühjahr für die PS5. Auch ein Port von Indiana Jones and the Great Circle steht fest, während The Outer Worlds 2 bereits einen Day-One-Release bestätigt hat. Zusätzlich könnte Starfield angeblich bald für PlayStation erscheinen – auch wenn das derzeitige Gerücht dazu zumindest von einem Leaker wieder zurückgenommen wurde.

