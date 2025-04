Balatro-Entwickler zockt sein eigenes Spiel inkognito auf Messe – und verblüfft alle

Der Erfolg von Balatro kam im letzten Jahr gewissermaßen aus dem Nichts und begeisterte aus dem Stand weg Millionen – quittiert wurde das am Jahresende mit drei Game Awards und der Game of the Year-Nominierung. Ein solch plötzlicher Erfolg kann einen schon mal überwältigen – Solo-Entwickler LocalThunk zieht es jedenfalls vor, seine geheime Identität zu wahren.

Das verschafft ihm zumindest den Vorteil, zu Preisverleihungen und auf Messen gehen zu können und diese in Ruhe zu genießen, ohne dass er erkannt wird. Kürzlich hat er sich auf der Games Developer Conference in San Francisco jedoch einen Spaß daraus gemacht.

Balatro-Macher LocalThunk mischt sich unters Volk

So sei er an einem opulenten Stand vorbeigekommen, an dem man Balatro spielen konnte, da das Spiel für einen Award nominiert war. „Das war einer meiner Lieblingsmomente auf der GDC“, schreibt LocalThunk auf Bluesky. „Ich habe da eine Weile zugeschaut, dann habe ich es selbst mal versucht: Habe einen Run mit weißem Einsatz durchgezogen.“ Als er dann dabei war, zu gehen, habe ihn jemand angesprochen: „Du musst das schon mal gespielt haben, oder?“ – „Ich denke, so kann man es sagen“, habe LocalThunk geantwortet.

Dabei war es für LocalThunk ein völlig neuartiges Erlebnis. „Es war das erste Mal, dass ich überhaupt Leute habe Balatro spielen sehen.“ Dennoch bleibt er skeptisch: „Jetzt muss ich nur noch Balatro in der freien Wildbahn finden. Bis dahin fürchte ich immer noch, in einer Art Truman Show zu sein.“

Als Banksy der Videospielwelt sei er schon betitelt worden, dabei gehe es bei der Anonymität nicht um künstlerisches Gebaren, wie Wout van Halderen von Publisher Playstack versichert. „Er mag einfach das Rampenlicht nicht“, sagte er einst im Interview mit PC Gamer. „Er will lieber in Ruhe gelassen werden und sein Spiel machen.“

Bei den Game Awards dachten einige, er säße mit Spielkarten-Jackett im Publikum, dabei war es damals Naman Budhwar vom Playstack-Marketing. „Ich war inkognito bei den Game Awards, doch Leute glauben, dass ich dort in einem stylischen Jackett aus Spielkarten saß; wisst ihr wie witzig das ist?“ Wenn ihr noch nicht im Balatro-Fieber seid, schaut euch unseren kleinen Ratgeber dazu an.

Quellen: BlueSky / localthunk.bsky.social, Twitter / @localthunk, PC Gamer