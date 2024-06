Baldur’s Gate 3: Die Jagd nach der seltenen Cutscene – YouTuber bietet 500 Dollar Finderlohn

Die Menge an Cutscenes beziehungsweise Cinematics in Baldur’s Gate 3 ist nicht weniger als beeindruckend. Jede Gesprächsoption, jeder Würfelwurf und im Prinzip jede Interaktion führt Spieler*innen auf unterschiedliche Pfade, auf denen sich unterschiedliche Spielinhalte entdecken lassen.

Eine ganz besondere Unterhaltung mit der Gefährtin Karlach sorgte nun für ordentlich Tumult in der Community. Sie soll so selten sein, dass sogar angenommen wird, man könne sie überhaupt nicht auf natürliche Weise hervorrufen. Für Vorsichtige: Ein potenzielles Easter Egg wird gespoilert.

„Hast du Spaß?“, Karlach aus Baldur’s Gate 3 bricht die vierte Wand

Alles begann mit einem Twitter-Post, in dem ein Ausschnitt aus Baldur’s Gate 3 geteilt wurde, der Tiefling Karlach in einer ungewöhnlichen Siuation zeigt. Obwohl die Welt des Fantasy-Rollenspiels sich normalerweise mit hoher Immersion schmückt, scheint sich hier ein kurzer Blick hinter die vierte Wand geschlichen haben. Erst noch etwas kryptisch, bezieht sich die Barbarin auf ihre Rolle als Charakter in einer Welt, die von höheren Mächten gesteuert wird.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich will wissen, wie alles endet. Hast du das hier schon einmal getan?„, fragt sie schließlich verheißungsvoll. Sie selbst sei „Für immer hier. In diesen verzweigten Linien, diesen hundert Stunden oder weniger“. Der beklemmende Unterton des Gesprächs trägt sich weiter, bis sie plötzlich wie hinter den Bildschirm blickt und fragt, ob ihr Spaß habt. Dann bröckelt auch das letzte bisschen der Fassade, in dem die Antwort „Ich will aufhören, dieses Spiel ist furchtbar“ zur Verfügung steht.

Baldur’s Gate 3: Wer schafft es, den verborgenen Dialog zu triggern?

Nachdem der Clip aus dem September letzten Jahres viral gegangen war, kam die Frage auf, an welcher Stelle in Baldur’s Gate 3 Karlach sich so äußern würde. Chubblot, Urheber des originalen Posts, gibt zu, nicht ohne technisch nachzuhelfen an die Szene geraten zu sein. Auch sonst konnte bisher niemand, der behauptet, Zeugnis ablegen zu können, beweisen, dass ein normaler Spielverlauf diese Kuriosität hergibt. YouTuber Proxy Gate Tactician glaubt daher, dass es einfach nicht funktionieren kann.

Er fasst die Situation bei 7:54 zusammen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

500 US-Dollar soll daher die Person von ihm in die Hand gedrückt bekommen, welche nachvollziehbar aufzeigt, welche Kombination von Entscheidungen zu Karlachs Ansprache führt. Hinweise darauf, dass es doch machbar sein könnte, liefert Synchronsprecherin Samantha Beart, die sich offensichtlich an die Aufnahme erinnert. Sie wäre bereit, ein paar zusätzliche Infos zu verraten, vorausgesetzt der organische Weg zu der Unterhaltung wird tatsächlich aufgedeckt. Noch ein guter Grund also, um das Rätsel nicht aufzugeben.

Bisher hat es anscheinend niemand geschafft, die Aufgabe zu lösen. Aber die Hoffnung in die vereinten Kräfte der Community sind stark. Einziger Dämpfer: Laut des Codes von Baldur’s Gate 3 sieht es so aus, als sei das Easter Egg in die Unzugänglichkeit verbannt worden. Aber wer weiß, was zu der Thematik eventuell noch ans Licht kommt. Falls ihr noch weitere Aufgaben sucht, um eventuell weitere hundert Stunden Spielzeit in Baldur’s Gate 3 zu investieren, könnte euch eine bestimmte Mod weiterhelfen.

Quellen: Twitter / @Chubblot, Twitter / @SamanthaBeart, YouTube / Proxy Gate Tactician