Baldur’s Gate 3: Das sind die neuen Unterklassen aus dem finalen Gratis-Update

Seit gestern ist das neueste und finale Update zu Baldur’s Gate 3 da. Und das hat es noch einmal in sich: Crossplay, Fotomodus, neue Modding-Tools – ganz besonders sollten aber die extra eingefügten Unterklassen dafür sorgen, dass Spieler*innen auf ein neuartiges Spielerlebnis treffen.

Damit werden also nicht nur einige der Features eingeführt, die von der Community des Spiels des Jahres 2023 am sehnlichsten gewünscht wurde, sondern auch tatsächliche spielerische Veränderungen. Wenn ihr wissen wollt, was euch mit den neuen Unterklassen erwartet, könnt ihr euch in ein paar Erklärungsvideos informieren.

Baldur’s Gate 3: Das können die neuen Unterklassen

Als gäbe es nicht schon genügend Möglichkeiten, wie ihr euren Charakter in Baldur’s Gate 3 formen und die Geschichte in verschiedene Bahnen lenken könnt, sind die zwölf Klassen, aus denen ihr zu Anfang wählt, noch einmal in ebenso viele Unterkategorien aufgeteilt. Sie präsentieren sich mit neuen Animationen, einzigartigen Beschwörungen oder mächtigen Zaubersprüchen, für den Eidbrecher-Paladin sogar neu eingesprochene Dialoge. Entwickler Larian verspricht „eine neue Art zu spielen“, wie es in einer Pressmitteilung heißt.

Die vollständige Liste der Unterklassen mit ihrer dazugehörigen Klasse liest sich wie folgt:

Barde – Schule des Glamours

– Schule des Glamours Barbar – Pfad der Riesen

– Pfad der Riesen Kleriker – Domäne des Todes

– Domäne des Todes Druide – Zirkel der Sterne

– Zirkel der Sterne Kämpfer – Arkaner Bogenschütze

– Arkaner Bogenschütze Mönch – Trunkener Meister

– Trunkener Meister Paladin – Schwur der Krone

– Schwur der Krone Waldläufer – Schwarmhüter

– Schwarmhüter Schurke – Haudegen

– Haudegen Zauberer – Schattenmagie

– Schattenmagie Hexenmeister – Fluchklinge

– Fluchklinge Magier – Klingengesang

Lesetipp: Warum Larian Studios kein Baldur’s Gate 4 machen

Da sich allein durch diese Bezeichnung noch nicht wirklich ein Bild abzeichnet, was diese neuen Spezifizierungen drauf haben, gibt es auf dem entsprechenden Youtube-Kanal ein paar lehrreiche Videos, die euch die Unterklassen ein wenig näher bringen.

Was bieten die Unterklassen von Barde, Barbar, Kleriker und Druide:

Display content from YouTube

Was bieten die Unterklassen von Kämpfer, Mönch, Paladin und Waldläufer:

Display content from YouTube

Was bieten die Unterklassen von Schurke, Zauberer, Hexenmeister, Magier:

Display content from YouTube

Damit solltet ihr einen fundierten Überblick und gleichzeitig die Qual der Wahl haben, mit welchen Fähigkeiten und Kenntnissen ihr in den nächsten Durchgang von Baldur’s Gate 3 startet. Wer noch unschlüssig ist, kann sich heute um 15 Uhr zum Live Stream auf besagtem Kanal hinzuschalten, der euch den achten Patch des gefeierten Rollenspiels näherbringt. Was Entwickler Larian Studios als nächstes plant, könnt ihr hier lesen.

Quellen: PM, Youtube / Larian: Channel from Hell