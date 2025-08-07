Baldurs Gate 3: Diese verrückten Statistiken amüsieren die Fans – besonders ein Punkt überrascht

Zum zweiten Jahrestag des vollständigen Releases von Baldur’s Gate 3 hat Entwickler Larian Studios wieder einmal einige kuriose Zahlen zusammengetragen, die der geneigten Spielerschaft den Spiegel vorhält oder einfach nur witzige Fakten hervorhebt.

Genauer gesagt hat man sich darauf fokussiert, „sehr selten errungene Erfolge und noch seltener getroffene Entscheidungen“ offenzulegen, wie man in einem umfangreichen Twitter-Post zeigt. Manch ein Fan ist überrascht, dass einige diese Optionen überhaupt möglich sind.

Baldur’s Gate 3: Prügeln, musizieren, adoptieren – Statistiken zum Schmunzeln

Ein Videospiel wie Baldur’s Gate 3, das so viele Möglichkeiten bietet; in dem die Entscheidungen einen solch immensen Einfluss haben können, dass sie ganze Storystränge eröffnen oder verschließen und Schicksale von Charakteren bestimmen; das Spieler*innen motiviert, die Geschichte mit neuen Protagonist*innen und anderer Gesinnung auszuprobieren, erscheint nicht häufig. Kein Wunder, dass das Rollenspiel von Larian Studios 2023 zum Spiel des Jahres gekürt wurde und noch immer regen Zuspruch erfährt.

Seht hier den interessanten Post über die Baldur’s Gate 3-Statistiken:

„Wir haben zwei Jahre lang beobachtet, wie ihr euch Charakteren angenommen, Regeln neu geschrieben und die Welt zu eurer eigenen gemacht habt, und wir sind immer noch überwältigt von eurer Unterstützung“, heißt es auf dem Kanal von Baldur’s Gate 3. Zu den beeindruckenden Zahlen rund um das Spiel gehören die rund 8.500 Mods, die insgesamt 265 Millionen Mal heruntergeladen wurden. 446.718 Spieler*innen haben das Spiel per Crossplay-Funktion im Koop-Modus gezockt und knapp eine halbe Million haben es geschafft, das RPG im später eingeführten Honour Mode zu beenden.

Dieser erhöht nicht nur den Schwierigkeitsgrad, sondern beendet auch das Spiel, wenn alle Mitglieder eurer Kampftruppe das Zeitliche gesegnet haben. Umso mehr Respekt an die abgezählt 4.647 verrückten Recken, die diesen Modus mit einem Charakter auf Stufe 1 bezwungen haben. Ebenfalls zu geringen Errungenschaften gehört, mit Musik mindestens 100 Gold verdient zu haben; nur 1,82 Prozent aller Abenteurer*innen können das für sich behaupten. Ähnlich niedrigen ist die Quote der betrunkenen Schläger: Lediglich 2,07 Prozent haben 20 oder mehr Gegner im besoffenen Zustand überwältigt.

Shadowheart auf die 1

Knapp über fünf Prozent haben es geschafft, alle Tiefling-Flüchtlinge vor einem vorzeitigen Tod zu bewahren. „Warte mal, man kann alle Tieflinge retten?“, wundert sich halfbakedmochi in den Kommentaren und zeigt damit, dass diese Option wohl wirklich leicht zu übersehen ist. Auch, dass man ein Kind mit Wyll adoptieren kann, stößt mehrfach auf Verwunderung. Kein Wunder, dass diese Möglichkeit nur 598 Mal genutzt wurde.

Weniger verwunderlich ist dagegen die Wahl von Shadowheart als beliebteste Mitstreiterin. Mit 4.890.005 gemeinsamen Kampagnen liegt sie damit weit vor Wyll (1.417.506) und Gale (684.454). Die Liebe für das Spiel ist nach wie vor groß, wie auch die Zahl der Spielenden nach dem Release des letzten Patches für Baldur’s Gate 3 im April gezeigt haben. Nicht wenige könnten ewig weitermachen; das nächste Baldur’s Gate wird aber von einem anderen Studio übernommen; Larian Studios widmet sich einem neuen Projekt.

