Baldur’s Gate 3: Entwickler schließen endgültig ab – „absolutes Stillschweigen“ ab sofort

Anderthalb Jahre nach dem Release ist jetzt wirklich Schluss: Larian verabschiedet sich im Januar von Baldur’s Gate 3 mit einem finalen Update. Dieses Mal soll es keine leere Aussage sein, denn ein Großteil des Teams sitzt bereits an neuen Projekten.

Noch einmal dürfen sich Fans voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen über neue Inhalte für eines der besten Rollenspiele aller Zeiten freuen. Satte zwölf weitere Unterklassen stehen dann zur freien Verfügung – es ist ein letztes Hurra. Auf mehr sollten sich Fans nicht einstellen, auch wenn Larians Geschichte „noch lange nicht vorbei ist“.

Baldur’s Gate 3 ist zu Ende – und was kommt danach?

In der Vergangenheit hat das belgische Team schon das eine oder andere Mal angedeutet, dass es sich zukünftig neuen Projekten widmet – um dann doch noch einmal einen Patch für Baldur’s Gate 3 aus dem Hut zu zaubern. Dieses Mal soll aber wirklich Schluss sein, wie CEO Swen Vincke und ein Statement des Unternehmens nahelegen.

Der mittlerweile fast schon zur Berühmtheit gereifte Chef des Rollenspiel-Studios äußerte sich auf Twitter kurz zu einer Doku, die die Anfänge und die Gegenwart von Larian aufzeigt. „Ich bin ganz nostalgisch geworden – es war bisher wirklich eine unglaubliche Reise“, so Vincke. Aber die „Geschichte ist noch nicht vorbei. Bleibt dran„, schreibt er weiter.

Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Larian an mindestens einem neuen Projekt arbeitet, welches den Arbeitstitel Excalibur trägt. Was dahinter steckt, werden wir wohl erst in einigen Jahren erfahren. Denn vorerst gibt es seitens der Entwickler*innen ein „absolutes Stillschweigen gegenüber den Medien“ (media blackout), wie es in einem Statement gegenüber Videogamer.com heißt. „Swen und das Team […] konzentrieren sich voll und ganz auf die Entwicklung ihres nächsten Titels“, steht in einem kurzen Statement geschrieben.

Definitiv keine Fortsetzung des Meilensteins

Wofür Excalibur auf jeden Fall nicht steht, ist längst sicher: Baldur’s Gate 4. Eine Fortsetzung von Larians Seite wurde längst ausgeschlossen, das Team will nicht noch einmal ein solch großes Lizenzprojekt stemmen. Sogar von Dungeons & Dragons generell wendet sich das Team ab.

Stattdessen könnte Excalibur eventuell ein neues Kapitel in Larians eigenem Divinity-Universum aufschlagen. Oder sogar ein ganz neues Franchise sein: Dem talentierten Haufen wäre so etwas definitiv zuzutrauen. Aber vermutlich müssen wir einfach noch lange warten, bis wir tatsächlich etwas Handfestes zum neuen Projekt des Baldur’s Gate 3-Studios erfahren.

Quelle: Twitter / @LarAtLArian, YouTube / Veteran Joystick, Videogamer.com