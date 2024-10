Baldur’s Gate 3: Kleines Update löst große Probleme – Hotfix 28 jetzt live

Seit gut einem Jahr weiß Larians Sprung auf den Rollenspiel-Thron nun schon zu begeistern und das praktisch ohne Pause. Wer sich dennoch nach etwas Abwechslung in Baldur’s Gate 3 freut, dem dürfte mit Patch 7 und seinem Mod-Support geholfen worden sein.

Dank jenem beziehungsweise dem integrierten Mod-Manager könnt ihr euch Community-Kreationen schmecken lassen und genießt frische Frisuren, coole Klamotten und sogar spielbare Völker ganz neu. Vorausgesetzt, die Mods laufen – wofür Hotfix 28 nun sorgen will.

Baldur’s Gate 3: Hotfix 28 greift dem Mod-Manager unter die Arme

Hattet ihr tatsächlich bislang Schwierigkeiten dabei, Baldur’s Gate 3 mit den spannenden Modifikationen ganz nach euren Wünschen und Vorstellungen zu verändern, ist das aktuelle Update womöglich euer Heilsbringer. Selbiger sorgt seitens Entwicklerinnen und Entwickler nämlich dafür, dass der Mod-Manager sowie eure installierten Mods auch garantiert gut funktionieren.

So werdet ihr beispielsweise auf den Konsolen nicht länger dazu angehalten, eben jene erneut herunterzuladen oder zu deinstallieren, wenn ihr einen Spielstand mit ungelösten Mod-Problemen ladet und dies bereits getan habt. Darüber hinaus sollen reichlich Baustellen des Mod-Managers behoben worden sein, beispielsweise lässt sich jener jetzt auch am PC mit dem Controller öffnen und soll seltener abstürzen.

Auch stark: Habt ihr eine ganze Wagenladung an Modifikationen in Baldur’s Gate 3 installiert, so dürft ihr dank Hotfix 28 nun über spürbar geringere Ladezeiten jubeln. Obendrein wurde die Nutzung von Mods für den Multiplayer optimiert und Begleiter Wyll kommt euch nicht mehr trotzig, obwohl ihr eigentlich bereits gegenseitige Zuneigung hegt.

Die Patch Notes auf einen Blick

Auch, wenn wir bei Hotfix 28 wohl ganz grundlegend über ein kleines Update sprechen: Den offiziellen Patch-Notizen zufolge hat sich eine ganze Menge mehr getan als wir euch bislang verraten haben. Aufschluss darüber leistet das Changelog, in dem ihr noch einmal alle Veränderungen aufgelistet bekommt.

Modding

Auf der PS5 funktioniert die Schaltfläche „Fortsetzen“ jetzt genauso wie der Bildschirm „Spiel laden“, das heißt ihr könnt ein Spiel nicht starten, wenn es Probleme mit Mods gibt.

Wenn auf der Konsole ein Spielstand mit ungelösten Mod-Problemen geladen wird, fordert das Mod-Überprüfungsfenster nicht mehr dazu auf, Mods erneut herunterzuladen oder zu deinstallieren, wenn diese Aktion bereits durchgeführt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Mod-Abhängigkeiten nicht in der richtigen Reihenfolge geladen wurden, nachdem einige Mods aktiviert/deaktiviert wurden.

Mod Manager

Es wurde behoben, dass der animierte Download-Balken nicht im Modifikationsüberprüfungsfenster erscheint, nachdem ihr auf „Herunterladen“ geklickt habt.

Die horizontale Bildlaufleiste auf der Mod-Detailseite wurde nicht vertikal zwischen den Pfeilen zentriert, die sie flankieren.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass der Mod-Manager auf dem PC geöffnet werden konnte, wenn ein Controller verwendet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Schaltflächenaufforderungen auf der Mod-Detailseite nicht korrekt aktualisiert wurden, wenn ein Controller verwendet wurde.

Es wurde behoben, dass die Filter-Tags im Mod-Manager nicht in den lokalisierten Sprachen angezeigt wurden und es wurde sichergestellt, dass die englische Zeichenfolge als Backup angezeigt wird, falls es ein Problem mit dem Abrufen der Übersetzung gibt.

Der Scrollbalken des Mod-Browsers wird nun an den Anfang zurückgesetzt, wenn man zur vorherigen oder nächsten Seite wechselt.

Auf PS5 meldet der Mod-Manager nun korrekt den verbleibenden Speicherplatz nach der Deinstallation einer Mod.

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Seitenwechsel im Mod-Manager auftreten konnte.

Es wurde behoben, dass Clients in einem Multiplayer-Spiel in einer Aktivierungs-oder Deaktivierungsschleife im Mod-Überprüfungsfenster gefangen waren, wenn ihr versucht habt, eine Mod zu deaktivieren, die der Host nicht hat.

Der Name des Filters „Expliziter Inhalt“ wurde auf „Erwachsener Inhalt“ aktualisiert.

Der Name des Fensters „Mod-Probleme“ wurde in „Mod-Überprüfungsfenster“ geändert, um die Funktion des Fensters besser wiederzugeben, und seine Beschreibung wurde aktualisiert.

Gameplay

Die Ladezeiten für Spieler, die viele Mods installiert haben, wurden verbessert.

Man kann keine Gegenstände mehr zu seinen Waren hinzufügen, auch wenn sie nicht zu Waren werden können (z.B. Paktwaffen), indem man sie zusammen mit einem anderen Gegenstand auswählt, der eine Ware werden kann. Dadurch wird ein Handels-Exploit verhindert, bei dem man seine Waren verkaufen könnte und die gebundenen Gegenstände das Inventar nicht verlassen würden. Habt ihr noch mehr davon in petto?

Es wurde behoben, dass Funktionen des Ehrenmodus, wie zum Beispiel legendäre Aktionen, in Spiele übertragen werden, die nicht im Ehrenmodus gespielt werden, wenn man zuvor einen Spielstand aus dem Ehrenmodus geladen hat.

Auf PS5 wurde das Problem behoben, dass die Farben der DualSense-Lichtleiste bei jedem einzelnen Frame des Spiels aktualisiert werden, wenn sich ein neuer Benutzer mit einem neuen Controller anmeldet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wyll sich für negative Begrüßungen entschied, selbst wenn er euch mochte.

Es wurde behoben, dass die Charaktermodelle in der Handels-Benutzeroberfläche verschoben wurden, wenn zwischen Handel und Tausch gewechselt wurde, wenn ein Controller verwendet wurde.

Crashes und Blocker

Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn versucht wurde, einen bestimmten Playthrough zu laden, anstatt einen bestimmten Spielstand innerhalb dieses Playthroughs.

Es wurde ein Absturz behoben, der beim Laden eines Spielstands auftreten konnte.

Auf PS5 wurde ein möglicher Absturz behoben, wenn die DualSense-Lichtleiste voll aufgedreht wurde.

Der Patch fasst nur wenige Mengen an Speicherplatz und dürfte binnen Minuten auf eurem System heruntergeladen sein. Um das letzte Update für Baldur’s Gate 3 handelt es sich mit Hotfix 28 fast schon selbstredend nicht: Die Entwickelnden schulden uns nach wie vor den angekündigten Fotomodus – mindestens, denn über zusätzliche Inhalte beschwert sich wohl kaum ein Fan.

Quellen: Larian Studios