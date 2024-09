Baldur’s Gate 3: Mod-Support & mehr – Großer neuer Patch hat endlich einen Releasetermin

Fans erwarten ihn schon länger, nun haben die Larian Studios den nächsten großen Patch mit der Nummer Sieben für Baldur’s Gate 3 angekündigt. Nicht einmal mehr eine ganze Woche soll es dauern, ehe er auf die Server gespielt wird.

Zumindest für all jene, die ihren Fuß am PC auf Faerûn setzen wollen, denn Konsoleros und Mac-Nutzende müssen sich noch etwas länger gedulden – wenn auch nicht allzu lang, wie Chef-Entwickler Swen Vincke höchstpersönlich verrät.

Baldur’s Gate 3: Patch 7 kommt noch in dieser Woche auf den PC

Wie der Larian-CEO verrät, soll Patch 7 noch in dieser Woche auf dem PC seinen Einzug feiern. Das Update erscheint damit nach monatelangem Werken seitens der Entwickelnden, ebenso durften es ein paar Spielerinnen und Spieler bereits vorab in einigen Playtests unter die Lupe nehmen. Die offizielle Ankündigung liefert Vincke höchst selbst auf der PAX West in Seattle ebenso wie über den offiziellen Twitter-Account von Baldur’s Gate 3:

Freuen dürfen wir uns über Patch 7 auf jeden Fall, bringt er doch immerhin endlich den offiziellen Mod-Support für den gefeierten Rollenspiel-Giganten mit. Dieser soll es der Community nun noch leichter machen, eigene Inhalte wie Klassen, Fähigkeiten, Würfel, Elemente an der Nutzeroberfläche oder weitere zu erstellen und zu verändern.

Außerdem finden so einige überarbeitete oder gänzlich frische Enden für eure bitterbösen Charaktere ins Spiel. Hier können wir uns auf taufrische Cinematics einstellen, die in Form ausgedehnter End-Cutscenes auf uns warten. So soll das Ende des Dark Urge etwas mehr an Substanz gewinnen, während man natürlich auch den grausamen Charakter, den der Spieldurchlauf besitzen dürfte, nicht außer Acht lässt.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Eines steht fest: Patch 7 kommt mit reichlich frischem Futter für Fantasy-Fans, deren Wünsche in Baldur’s Gate 3 so endlich erfüllt werden sollen. Darüber hinaus geht es zahlreichen Fehlerchen und Problemen an den Kragen. Einige Änderungen wurden bereits bestätigt, der Rest dürfte spätestens zum Release nachgereicht werden. Die wichtigsten findet ihr noch einmal hier:

Neue Enden: Vor allem eure finsteren Charaktere bekommen ein paar brandneue Optionen geboten, das Spiel abzuschließen. So wird das Ende eurem Dunklen Verlangen würdig und ihr bekommt etwas fürs Auge in Form neuer Cinematics und Cutscenes geboten.

Vor allem eure finsteren Charaktere bekommen ein paar brandneue Optionen geboten, das Spiel abzuschließen. So wird das Ende eurem Dunklen Verlangen würdig und ihr bekommt etwas fürs Auge in Form neuer Cinematics und Cutscenes geboten. Bardin Alfira als temporäre Begleiterin mit dem Dark Urge: Endlich geht Larian auch diesem Wunsch der Fans, der seit dem ersten Tag gehegt worden sein dürfte, nach: Bardin Alfira kann sich eurem Dark Urge-Charakter nun als temporäre Begleiterin anschließen.

Endlich geht Larian auch diesem Wunsch der Fans, der seit dem ersten Tag gehegt worden sein dürfte, nach: Bardin Alfira kann sich eurem Dark Urge-Charakter nun als temporäre Begleiterin anschließen. Bug-Fixes und Verbesserungen für einige Begleiter: Unter anderem soll die Romanze mit Wyll nun zuverlässig und wie vorhergesehen funktionieren. Und Blutsauger Astarion sowie Kultistin Schattenherz freuen sich über neue Kussanimationen.

Unter anderem soll die Romanze mit Wyll nun zuverlässig und wie vorhergesehen funktionieren. Und Blutsauger Astarion sowie Kultistin Schattenherz freuen sich über neue Kussanimationen. Offizieller Mod-Support: Mit Patch 7 bekommen Modder*innen in Baldur’s Gate 3 endlich die richtigen Werkzeuge in die Hand gedrückt, um noch coolere eigene Inhalte zu kreieren.

Auf den heißersehnten Foto-Modus, der auch seit Release auf der Wunschliste vieler Fans stehen dürfte, müssen wir derweil mit Patch 7 erst einmal verzichten. Doch keine Bange: Larian kündigte bereits an, dass man auch weiterhin mit dem Feature plane. Wann der siebente Streich tatsächlich in dieser Woche live geht, wissen wir nicht genau. Ebenso wenig, wie es nach Baldur’s Gate 3 bei Larian weitergeht – nur, dass man Großes vorhat, verrät man uns bislang.

Quellen: Twitter / @BaldursGate3