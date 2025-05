Baldur’s Gate 3: Neuer Hotfix entfernt klammheimlich etwas, was ihr nie sehen solltet

Mit Patch 8 für Baldur’s Gate 3 brachten die Larian Studios eine ganze Reihe fabelhafter Ergänzungen nach Faerûn. Gleich zwölf neue Unterklassen fanden ihren Weg in das ohnehin riesige Rollenspiel, außerdem wurde der unter Fans gefeierte Fotomodus ergänzt.

Doch nur kurz nach der Veröffentlichung des Updates stolperten Spielerinnen und Spieler über einen taufrischen Textfetzen, den sie bislang so nie gehört hatten. Ein kurzer Plausch mit einer bestimmten Leiche enthüllte den Schnipsel einer Storyline, die eigentlich gar nicht existieren sollte – und auch sonst nirgendwo zu verfolgen ist.

Baldur’s Gate 3: Larian löst das Rätsel – Vermisste Storyline wird gänzlich entfernt

Nachdem so manche Spekulation seitens der Community im Verlauf der vergangenen Wochen angestellt wurde, nahm sich Larian dem Mysterium nun mit einem frischen Hotfix für Baldur’s Gate 3 an, der es endgültig auflöst. So liest man gut versteckt im Changelog für den Hotfix 31 davon, dass „einige nicht mehr vorhandene Dialoge entfernt“ wurden, „die es fälschlicherweise in Mintharas Sprich mit den Toten-Dialog in Patch 8 geschafft haben“. Einige zuvor geteilte Clips der besagten Szene zeigen eine leblose Minthara, die enthüllt, dass sie Mutter werden wird – ein Handlungsstrang, der es offenbar eigentlich gar nicht in das fertige Spiel schaffen sollte.

Hier seht ihr die besagten Ausschnitte:

Display content from YouTube

Viele findige Fans vermuteten dies bereits, nachdem eine ganze Reihe geschnittener Gesprächsoptionen anderer Charaktere aus Baldur’s Gate 3, die von Mintharas Nachwuchs sprechen, bereits im Jahr 2023 aufgetaucht waren. „Minthara mit Kind“, so Shadowheart in einem datamineden Dialog, „irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie am Lagerfeuer sitzt und Babyschühchen strickt“, so weiter. Allerdings ist niemand so wirklich sicher, wie es überhaupt dazu gekommen ist – womöglich solltet ihr als Tav sogar selbst darin verwickelt sein, oder Larian hat einen ganzen Minthara-Arc geschrieben, der uns auf ewig vorenthalten wird.

Fest steht zumindest, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben dürfte. Noch vor einiger Zeit kündigte Larian an, die Enden zu erweitern, wobei das Team „ziemlich streng“ dabei gewesen sei, welche Art von Elementen auch wirklich in Baldur’s Gate 3 passen würden. „Wenn es nicht gut ist – wenn es keinen Spaß macht – dann kommt es nicht ins Spiel“, so hieß es damals ganz konkret (via PC Gamer). Natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob uns mit der schwangeren Minthara tatsächlich etwas genommen wurde, das diese Kriterien auch erfüllt hätte.

Und während Fans der düsteren Drow-Dame wohl eher damit hadern, bleibt uns wenig übrig, als Larian mit der Entscheidung zu vertrauen, selbst wenn es durchaus spannend wäre zu erfahren, welche weiteren, bereits entwickelten Ideen letzten Endes doch noch herausgeschnitten wurden. Ursprünglich sollte Baldur’s Gate 3 sogar einen Nachfolger bekommen, doch die Pläne änderten sich aus einem bestimmten Grund.

Quellen: Steam / Larian Studios / Baldur’s Gate 3, YouTube / @DragonsDream, PC Gamer