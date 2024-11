Baldur’s Gate 3: Immer noch nicht fertig – Publishing-Director teasert neue Inhalte

Letztes Jahr gewann Baldur’s Gate 3 den Game of the Year-Award, dieses Jahr ist es in der Kategorie „Best Community Support“ nominiert – und das hat einen Grund.

Seit dem ursprünglichen Release am 3. August 2023 haben die belgischen Larian Studios nicht die Füße hochgelegt, sondern rangeklotzt, um einen Patch nach dem anderen zu liefern. Von Bug-Fixes über frische Anpassungsmöglichkeiten bis hin zu brandneuen Epilogen wurde Baldur’s Gate 3 Schritt für Schritt noch besser gemacht. Und offenbar ist immer noch nicht Schluss.

Baldur’s Gate 3: Kein Ende für Patches in Sicht

Diesen leckeren, wenn auch aktuell nur als Krümel existierenden Info-Happen lässt Michael Douse, der Director of Publishing, auf Twitter durchscheinen. Als Reaktion auf einen Bericht, dass Baldur’s Gate 3 dieses Jahr noch mehr tägliche Spieler*innen erreichen konnte als 2023, schreibt er: „Eine angenehme Überraschung. Und wir sind noch nicht ganz fertig.“

https://twitter.com/Cromwelp/status/1859244899847069827

Womit Spieler*innen des umfangreichen RPGs künftig rechnen dürfen, will Douse noch nicht verraten, sondern hüllt sich nach seinem kleinen Teaser in den Mantel des Schweigens. Wer das Geschehen rund um Baldur’s Gate 3 aktiv verfolgt, der weiß: Patch 7 hat im September noch einmal richtig aufgedreht und sogar Konsolen mit Modsupport versorgt.

Wie es jetzt noch weitergehen soll, das weiß man nur bei Larian selbst. Einige Fans haben natürlich eine Wunschliste, andere aber auch realistische Erwartungen. Auf Reddit schlägt Nutzer lozzadearney unter anderem bessere Schlafanimationen und mehr Hintergrundmusik vor, während TroublesomeTurnip dagegenhält, das man abseits von weiteren Bug-Fixes, Crossplay und einem Foto-Modus wohl lieber nicht noch mit anderen großen Änderungen oder Neuerungen rechnen sollte.

Welcher der beiden nun recht hat und was Larian Studios in der hauseigenen Küche gerade noch auf dem Herd stehen hat, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin könnt ihr für Baldur’s Gate 3 bei den Game Awards stimmen – oder für eine der anderen Nominierungen. In der Kategorie Game of the Year haben sich derweil einige andere Kandidaten qualifiziert.

