Baldur’s Gate 3: Patch 7 bringt allerlei Neuerungen – und ihr könnt am Playtest teilnehmen

Baldur’s Gate 3 hat es geschafft, einen unvergesslichen Start hinzulegen und sorgt nun weiterhin dafür, dass die Fans neuen Stoff zum Bestaunen vorgelegt bekommen. Mit Patch 7 betitelt Larian die aktuellen Bemühungen, zusätzliche Wünsche und eigens erdachte Anpassungen umzusetzen.

Ankündigungen hierzu bestätigen, dass die Entwickler*innen trotz unzähliger Erfolgserlebnisse immer noch aktiv einen Blick darauf werfen, wo Baldur’s Gate 3 Raum für kleinere Verbesserungen bietet. Für das bevorstehende Update haben sie daher unter anderem am Multiplayer-Modus, Endsequenzen und Mod-Support geschraubt. Wer Lust und auch ein wenig Glück mitbringt, kann die überarbeitete Version schon im Voraus testen.

Nach und nach weiht uns Larian Studios in die Planung der Inhalte von Patch 7 ein. Schon früh war dabei die Rede von offiziellem Mod-Support für Baldur’s Gate 3, mit dem privaten Tüftler*innen die Integration selbst kreierter Zusätze erleichtert werden soll. Zurzeit befindet sich das angestrebte Toolkit in einer geschlossenen Alpha-Testphase, an der ausgewählte Modder*innen beteiligt sind.

Auch die Extraportion Endszenarien für Spieler*innen mit böser Ausrichtung war bereits Teil einer Vorschau auf das nächste Update. Jetzt gibt es zwei neue Teaser in Form von knackigen GIFs, die einen kurzen Ausblick auf die zu entdeckenden Cutscenes geben. In ähnlicher Weise präsentiert sich auch der dynamische Splitscreen-Modus, welcher mit Patch 7 eingeführt werden soll. Nutzt ihr beim Koop einen geteilten Bildschirm, fügt sich dieser demnächst zusammen, sobald ihr euch in der Nähe eures Partners oder eurer Partnerin befindet.

In der Kategorie Bugfixes finden sich diverse Überarbeitungen, die sich beispielsweise Probleme mit euren Begleiter*innen widmen. Betroffen sind, um nur ein paar Instanzen zu nennen, Animationen, Auslöser von Cutscenes beziehungsweise Dialogen und fehlerhafte Konsistenz im Verhalten. Hier und da wurden außerdem weitere Möglichkeiten zur Interaktion eingebaut und Charakteren mehr Reaktionen auf diverse Situationen eingeräumt.

Wenn ihr Patch 7 noch vor dem vollständigen Release im September 2024 unter die Lupe nehmen wollt, könnt ihr euch für die Closed Beta registrieren. Dafür müsst ihr auf Steam über die Shopseite von Baldur’s Gate 3 den Button „Zugriff anfordern“ klicken und habt anschließend die Chance nach Zufallsprinzip ab dem 22. Juli zum Tester oder zur Testerin erkoren zu werden. Solltet ihr kein Glück haben, findet ihr auch jetzt schon reichlich Mods, mit denen ihr in den Genuss eines frischen Spielerlebnisses kommt.

Quellen: Steam / Baldur’s Gate 3