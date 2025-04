Baldur’s Gate 3: Steam-Zahlen schießen durch die Decke – mit ungeahnten Folgen

Der heißersehnte Patch mit der Nummer 8 für Baldur’s Gate 3 ist jüngst erschienen und kurbelt die Spielendenzahlen auf Steam noch einmal ordentlich an. Dies gibt den Entwicklerinnen und Entwicklern der Larian Studios ungeahnten Rückenwind.

So könne man sich dank des erfolgreichen Updates wesentlich besser auf den nächsten großen Hit, an welchem die Spieleschöpfenden hinter verschlossenen Türen bereits eifrig werkeln, konzentrieren. Der Patch erschien bereits in der vergangenen Woche und brachte zahlreiche Änderungen mit sich – darunter gleich zwölf neue Subklassen.

Baldur’s Gate 3: Patch 8 schlägt ein – „Raum, unser nächstes großes Ding so gut wie möglich zu machen“

Neben den zwölf frischen Unterklassen – darunter beliebte Vertreter wie der Drunken Fist-Mönch, der Circle of Stars-Druide oder der Swashbuckler-Schurke, lockte Patch 8 mitunter auch dank seinem frischen Fotomodus die Spielerinnen und Spieler in Scharen vor die Bildschirme. Auf Steam mündete dies in 169.267 gleichzeitigen Spieler*innen, die am vergangenen Wochenende zu neuen Abenteuern an der Schwertküste aufbrachen. Ein beeindruckender Erfolg für Baldur’s Gate 3, welches sich bereits in seinem zweiten Jahr nach der Veröffentlichung befindet.

Hinzu kommen natürlich die nicht öffentlich zugänglichen Zahlen von Microsoft und Sony, auf deren Konsolen das Rollenspiel auch rauf und runter gezockt werden dürfte. Bezogen auf den Release von Patch 8 erklärte Larian-Oberhaupt Swen Vincke jüngst, dass er erwartet, dass Baldur’s Gate 3 auch weiterhin erst einmal gut laufen würde, was nicht nur an dem Update sondern auch dem Mod-Support für den Titel liegen würde (via IGN).

Auch spannend: Baldur’s Gate 3: Nach über 1.000 Stunden – Spieler entdeckt wahren Nutzen eines Gegenstands

Dies wiederum gibt den Entwicklerinnen und Entwicklern von Larian „Raum, sich darauf zu konzentrieren, unser nächstes großes Ding so gut wie möglich zu machen“, so Vincke weiter. „Wir haben große Fußstapfen zu füllen“, heißt es. „Wir haben heute ein gutes Gefühl, wo wir mit BG3 stehen“, führt Vincke aus. „Patch 8 hat eine Menge Leute wieder zum Spielen gebracht. Es hat eine Menge Entwicklungsarbeit gekostet, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben.“

Der achte Patch soll Larian zufolge der letzte große für Baldur’s Gate 3 sein und einen Schlussstrich für die Entwicklungen am Rollenspielriesen darstellen. Schon zuvor vermittelte man hoffenden Fans immer wieder, dass man sowohl den Titel selbst als auch das Dungeons & Dragons-Universum, auf dem er basiert, hinter sich lassen wolle, um an taufrischen Ideen zu arbeiten. Für Fans der Pen-&-Paper-Vorlage eine bittere Pille, allerdings plant Hasbro, das D&D-Franchise auch ohne Larian fortzuführen.

Quellen: IGN