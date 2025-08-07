Battlefield 6: Beta-Start wird zur nervigen Geduldsprobe – „Wie konnte das passieren?“

Trotz des einen oder anderen Fehlschlags in der Vergangenheit: Das Interesse an Battlefield 6 ist gigantisch. Das zeigt besonders die vor kurzem gestartete Open Beta, die mit dem Ansturm direkt ein großes Problem zu bewältigen hat.

Mehrere hunderttausend Spieler*innen gleichzeitig sind am Start, um die ersten Matches im neuen Serienteil zu bewältigen. Wenn es denn möglich wäre, denn die Server sind bereits wenige Minuten nach offiziellem Start der Beta am Anschlag – riesige Warteschlangen und Frust sind die Folge.

Battlefield 6: Die Open Beta schlägt gewaltig ein

Dabei sei gesagt, dass aktuell noch nicht einmal die richtige Open Beta zu Battlefield 6 gestartet ist. Vorerst dürfen nur Spieler*innen loslegen, die einen entsprechenden Early Access-Code erhalten haben, zum Beispiel, in dem sie die Enthüllung live via Twitch verfolgt haben.

Theoretisch ist die Menge also begrenzt – und dennoch schon jetzt unfassbar riesig. Auf Steam zählt die Beta bereits fast 300.000 gleichzeitige Spieler*innen (Stand: 7. August, 11:35 Uhr, via SteamDB) und damit mehr, als jedes andere Battlefield in der Vergangenheit. Wobei der Eindruck etwas verfälscht ist, denn bis auf Battlefield 2042 sind fast alle anderen Serienteile erst deutlich später auf der Valve-Plattform gelandet.

Lesetipp: Für Battlefield 6 braucht ihr auf Steam eine EA-Notwendigkeit nicht

Wie es auf den Konsolen aussieht, ist unklar, da auf den Plattformen keine Zahlen öffentlich einsehbar sind. Allerdings ist gut vorstellbar, dass auch hier der Andrang auf Battlefield 6 immens ist. Was nun zu ein paar unschönen Nebeneffekten führt.

Ewig lange Warteschlangen & enormer Frust

Wer nämlich die Beta startet, wird erst einmal in eine Warteschlange einsortiert – und die hat es in sich. Teilweise berichten Spieler*innen davon, dass laut Anzeige über 200.000 andere Interessierte vor ihnen sind. Es dauert demnach eine ganze Weile, um überhaupt richtig ins Spiel zu gelangen.

Der Frust ist demnach schon gut am Brodeln. „Wie konnte das passieren? Sie haben doch sicher gewusst, dass mehr Kapazitäten nötig sein würden“, schreibt Dull-Criticism-79 und zeigt sich genervt von der Situation. Doch es kommt noch heftiger.

In der Beta zu Battlefield 6 gibt es zudem ein Problem, dass das Matchmaking mitunter nach ein paar Minuten den Geist aufgibt. Abhilfe schafft nur ein Neustart, aber dann befindet ihr euch erneut in der Warteschlange – und dürft wohl erstmal eine ganze Zeit lang warten, ehe ihr überhaupt wieder spielen könnt.

Anders ausgedrückt: Technisch ist definitiv noch Luft nach oben – und der größte Ansturm steht ja noch bevor. Am Samstag, den 9. August, öffnet die Beta ihre Pforten für alle Interessierten. Wie wir derweil Battlefield 6 beim Anspielen empfunden haben, erfahrt ihr in unserer Vorschau.

