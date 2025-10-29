Battlefield 6: Darum verzweifeln Fans an neuer Map – „Schlechteste Karte in der Geschichte von BF“

Zu antizipieren, was sich Spieler*innen für ihre liebsten Games wünschen, das scheint für Entwicklungsstudios keine leichte Aufgabe zu sein, obwohl die Antworten aus der Perspektive der Community oft so offensichtlich wirken. Nicht selten kommt es vor, dass häufig genanntes Feedback scheinbar nicht bis zu den Entscheidungsträger*innen durchdringt, oder vielleicht sogar absichtlich ignoriert wird. Ein Rezept für Enttäuschungen, an dem sich Battlefield 6 aktuell bedient.

Eine neu eingefügte Map lässt die Fans glauben, dass diese gedankenverloren zusammengezimmert worden sein muss. So gravierende Probleme stellen sie bei dieser fest. Während sich die Beschwerden sammeln, gehen einige sogar so weit, die Karte als die schlechteste in der gesamten Historie der Reihe zu bezeichnen. Aber was genau gefällt daran nicht?

Battlefield 6: Blackwell Fields setzt das Erbe der unbeliebten Karten fort

Battlefield 6 ist gerade mal wenige Wochen alt. Eine entscheidende Zeit, für jedes neue Spiel auf dem Markt, dass sich als langfristiger Hit etablieren will. Entsprechend hat man am 28. Oktober schon ordentlich Kohle ins Feuer geschaufelt und Phase eins der ersten Season in die Wege geleitet. Diese umfasst unter anderem eine neue Map für das Basisspiel mit dem Namen Blackwell Fields. Auf der offiziellen Webseite von Publisher EA wird diese als großes Gebiet im südlichen Kalifornien beschrieben, gefüllt mit verstreuten Militärbasen und belagerten Gebäuden.

Je nach gewählten Modus lernt ihr hier einen anderen Abschnitt kennen. Dieses Kennenlernen hat bei vielen Spieler*innen aber wohl keinen guten ersten Eindruck hinterlassen, das verrät beispielsweise ein Thread auf der Plattform Reddit, welcher sich dem Thema widmet. Der ursprüngliche Beitrag titelt aufgebracht mit den Worten „Man, das ist die schlechteste Map in der Geschichte von BF. Ich kann das nicht“.

Lesetipp: Alle neuen PlayStation 5-Spiele in dieser Woche

Kritisiert werden unter anderem die schlecht gesetzten Spawn-Punkte, welche dafür sorgen, dass man oft sofort nach dem Erscheinen Kugeln frisst und keine Pause vom Feuergefecht findet. Vermehrt weisen Kommentare darauf hin, wie müde sie davon sind, sich über das Kartendesign in Battlefield aufzuregen und wie enttäuscht sie darüber seien, schon wieder eine an den gängigen Kritikpunkten scheiternde Map vorgesetzt zu bekommen. Wenigstens kam das erste Update zur Season mit einigen anderen Inhalten, die von diesem Reinfall ablenken können.

Und dann ist seit demselben Tag auch noch der Free-to-Play-Ableger REDSEC verfügbar. Nicht nur dass, wer auf kostenlose Shooter steht und statt Battlefield 6 lieber in Call of Duty 6 Black Ops 6 reinschauen möchte, kann dies gerade für wenige Tage gratis tun.

Quellen: Electronic Arts, Reddit r/Battlefield