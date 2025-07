Battlefield 6: Dieser Leak enttäuscht Fans schon vor Release – „was machen diese Leute den ganzen Tag?“

Noch wurde Battlefield 6 nicht offiziell enthüllt, auch wenn man bereits Alpha-Tests zum kommenden Shooter-Ableger hinter verschlossenen Türen durchführt. Trotzdem dringen natürlich einige Infos an die Öffentlichkeit.

Ein neuer Bericht zur Entwicklung des Spiels wirft nun kein gutes Licht: Es gebe massive Probleme, möglicherweise wird Battlefield 6 unfertig erscheinen. Fans sind aber vor allem über eine Sache aus dem Leak frustriert: Den Zustand der Singleplayer-Kampagne. Der sorgt nämlich schon jetzt für Enttäuschung und Fragezeichen.

Battlefield 6: Leak zur Kampagne suggeriert massive Probleme

Der Bericht stammt von Ars Technica und geht tief ins Detail: Mehrere Entwickler*innen die entweder an Battlefield 6 gearbeitet haben oder noch arbeiten, haben gegenüber den Kolleg*innen ausgepackt. Wenn ihr euch für tiefe Einblicke abseits der Kampagne des Spiels interessiert, solltet ihr dort auf jeden Fall vorbeischauen. Der Singleplayer-Teil des Shooters gehört aber definitiv zu dem kontroversesten, das aus dem Bericht hervorgeht.

„Der Singleplayer ist massiv verspätet – der späteste Teil des Spiels. Ohne einen gigantischen Patch am Release-Tag oder Early Access des Spiels ist es unrealistisch, dass sie es in dem benötigten Zustand veröffentlichen können“, berichtet eine Quelle. „Der Singleplayer spielt im Vergleich zum Multiplayer die zweite Geige, daher werden sie die Prioritäten so legen, dass der Singleplayer minimale Erwartungen erfüllt, wie auch immer man das messen will“, heißt es weiter.

„Sie müssen womöglich einen Teil des Singleplayers rausnehmen, damit das Spiel überhaupt mit einer Kampagne erscheinen kann. Oder sie müssen den Sommer durcharbeiten und bis in den späteren Teil des Jahres hinein, um das zu beheben.“ Dazu passt, dass die Story von Battlefield 6 nur rund sechs Stunden dauern soll – definitiv weniger als das, was viele Fans zuletzt erwartet hatten.

Fans sind empört: „Verschiebt es einfach“

Entsprechend negativ sind die Reaktionen auf den Battlefield 6-Bericht. Auf Twitter hagelt es Kritik, einige Kommentare zeigen deutlich, wie frustriert und fassungslos Fans sind: „Wie kann man diese Scheiße so in den Sand setzen? Wild, wie schlecht das gehandhabt wird“, schreibt beispielsweise Nutzer*in MartGB_.

PhL66719737 ist sich hingegen sicher: „EA hat eindeutig nichts aus dem Versagen bei [Battlefield] 2042 gelernt. Nun fühlt es sich so an, als sei das neue BF der Nagel im Sarg der Reihe.“ Auch Nutzer*in Chipz922 schüttelt digital den Kopf und will wissen: „Was machen diese Leute den ganzen Tag?“ Andere empfehlen, das Spiel „einfach zu verschieben“.

Die zusätzliche Zeit könnte bei der Entwicklung der Kampagne sicherlich helfen, aber die Chefetage von EA wird wohl kaum geduldig genug sein, viel länger auf die erhofften Einnahmen des Shooters zu warten. Welcher beliebte Spielmodus in Battlefield 6 zurückkehren soll, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

Quelle: Ars Technica, Twitter /@MartGB_, PhL66719737, Chipz922