Battlefield 6: Dieses neue Detail führt jetzt zu einer hitzigen Debatte

Wer ein Spiel auf Steam veröffentlicht und es sich mit den Nutzer*innen dort verscherzen will, setzt auf die Notwendigkeit eines externen Launchers. Eine solche Praktik wird auf der Plattform nämlich gar nicht gern gesehen. Publisher EA hat sich dieser auch schon bedient und dafür entsprechende Rückmeldungen eingefahren.

Die Kritik hat man sich wohl zu Herzen genommen, denn Battlefield 6, welches unter der Aufsicht von Electronic Arts veröffentlicht wird, soll ohne zusätzlichen Launcher laufen, wie nun bekannt ist. Während einige Fans ihren Zuspruch für die Entwicklung ausdrücken, sind andere darüber verärgert, dass trotzdem weiterhin ein EA-Account zum Einloggen Voraussetzung zum Spielen bleibt.

Battlefield 6: EA-Launcher auf Steam fällt diesmal weg

Die Informationslage zu Battlefield 6 verdichtet sich. Wenig verwunderlich, denn bis zum Release ist es mittlerweile nicht mehr weit. Das konkrete Datum hierzu kennen wir jetzt endlich: Am 10. Oktober soll es so weit sein. Eine kostenlose Beta-Phase wird vom 9. bis zum 10. August und außerdem vom 14. bis zum 17. August stattfinden. Wer fleißig BF6 Streams auf Twitch schaut, hat die Chance, sogar besonders früh am 7. und 8. August in der Early Access-Beta zu loszulegen.

In den freudigen Ausblick auf den ersten Start ins Spiel mischt sich allerdings eine Diskussion über die Rahmenbedingungen. Die geäußerten Meinungen lassen sich grob in zwei Lager aufteilen: ‚Es ist gut, dass kein EA-Launcher auf Steam für Battlefield 6 integriert ist‘ und ‚Warum braucht es trotzdem einen EA-Account zum Anmelden?‘. In einem Thread auf Reddit zum Thema EA-Einfluss auf Steam bei BF6 scheint sich ersteres durchzusetzen.

Einen EA-Account braucht ihr aber weiterhin

Das lässt zumindest die Aufteilung von hochgevoteten und runtergevoteten Kommentaren vermuten. Unter den viel befürworteten Beiträgen befinden sich nämlich Wortmeldungen wie „Lol der ganze Hass in den Kommentaren. Das ist total okay und besser als 90 Prozent aller anderen Spiele von AAA-Entwicklern“ oder „Leute beschweren sich über alles. Das ist eine faire Entscheidung von EA.“

Erst weiter unten ist zum Beispiel die Äußerung „Es gibt keinen Grund einen EA-Account zu haben, wenn man über Steam kauft. Ich werde mein Geld anderweitig ausgeben“ zu lesen. Diese wird jedoch mit der Erwiderung „Crossplay“ gekontert, also der Nennung eines Grunds dafür, dass ein weiterer Account tatsächlich einen Zweck erfüllt, der Spieler*innen zugutekommt. Auch nicht unwichtig zu erwähnen: Wer bereits zuvor ein Battlefield gezockt hat, sollte sowieso schon über ein EA-Konto verfügen und muss sich daher auf keine neuen Hürden einstellen, sondern nur auf den Wegfall des externen Launchers.

Quellen: Reddit r/pcgaming