Vier Jahre nach dem Totaldesaster ist eine der erfolgreichsten Shooter-Marken der Welt wieder zurück. Die Rede ist natürlich von Battlefield 6, welches in diesen Tagen seinen großen Release feiert. Allerdings sorgt die Veröffentlichung direkt für erste Kritik.

Nicht etwa, weil Publisher Electronic Arts vor kurzem verkündet hat, sich an Investoren aus Saudi-Arabien und den USA zu verkaufen. Es geht tatsächlich um eine spielerische Entscheidung: Wer nämlich auf einer speziellen Plattform unterwegs ist, erhält in den Multiplayer-Modi schlichtweg mehr Erfahrungspunkte. Marketing macht es möglich.

Battlefield 6: Auf dieser Konsole gibt es mehr XP

Mit Erfahrungspunkten steigt ihr in Battlefield 6 nach und nach im Rang auf und schaltet dadurch unter anderem den Zugang zu neuen Waffen frei, so wie ihr es sicherlich bereits aus anderen Multiplayer-Shootern kennt. Die XP gibt es im Grunde für fast alles: reine Teilnahme an Matches, Erobern von Flaggenpunkten, Kills, Heilungen und so weiter.

Standardmäßig bekommt ihr die vollen 100 Prozent der Erfahrungspunkte, allerdings praktisch sogar noch etwas mehr. Besitzt ihr das Spiel, was ohnehin eine Grundvoraussetzung ist, gibt es noch einmal fünf Prozent mehr. Seid ihr zusätzlich in einer Gruppe unterwegs, kommen weitere fünf Prozent obendrauf. Macht insgesamt einen netten Bonus von zehn Prozent.

Spielt ihr allerdings auf der PlayStation 5 mit PS Plus und seid in einer Gruppe mit zwei anderen Spieler*innen, die ebenfalls das Abo abgeschlossen haben, hagelt es zusätzliche fünf Prozent, wie Battlefield Bulletin berichtet. Anders ausgedrückt: Auf der PS5 bekommt ihr unter perfekten Umständen ein paar mehr Erfahrungspunkte für euren Fortschritt in Battlefield 6. Der Grund dafür dürfte sein, dass Sony sich offenbar am Marketing des neuen EA-Shooters beteiligt.

Es ist wenig – aber nervt

Natürlich handelt es sich dabei um einen kleinen Bonus, der wohl langfristig kaum ins Gewicht fallen dürfte. Zudem er nur unter recht speziellen Umständen zum Tragen kommt, aber dennoch erhöht dieser schlussendlich minimal die Ausbeute an Erfahrungspunkten. Etwas, was nicht jede*r so toll findet.

„Das ist völliger Unsinn. Jeder sollte die gleiche XP bekommen“, schreibt Starbolt90 auf Reddit. „Verdammte plattformexklusive XP-Boosts. Typisch EA“, heißt es wiederum von einem oder einer Twitter-Nutzer*in. Andere sind etwas entspannter, verweisen darauf, dass es am Ende des Tages gerade einmal fünf Prozent sind.

Aber wer weiß, welche Vorteile PlayStation 5-Spieler*innen am Ende des Tages noch für den frisch erschienenen Multiplayer-Shooter erhalten. Wie sich dieser derweil spielerisch und technisch schlägt, erfahrt ihr bei uns im Test zu Battlefield 6.

Quelle: Insider Gaming, Twitter / @BFBulletin, @__SaintJimbo__, Reddit / @Starbolt90