Battlefield 6-Spieler flippen aus: Exklusiver Download für PlayStation 5 “ist sowieso hässlich“

Bei Battlefield 6 knallt es nicht nur auf dem virtuellen Schlachtfeld, auch in der Kommentarspalte auf Twitter scheppert es gerade mächtig im Karton – was Wortmeldungen wie „ist sowieso hässlich“ und drastischere Beiräge belegen.

Stein des Anstoßes ist ein neuer Skin, der für Spieler*innen von Battlefield 6 auf der PlayStation 5 bereitgestellt wurde – nicht aber für jene Mitstreiter*innen im Online-Kampfgeschehen, die sich mit Xbox Series ins Kampfgetümmel stürzen. Einige Spielende wittern da auch jenseits des Exklusiv-Skins ein größeres Ungleichgewicht.

Battlefield 6: Neuer Exklusiv-Skin nur für die PlayStation bereitgestellt

Am 7. August postete also der auf Black Ops 7, Battlefield 6, GTA 6 und andere Blockbuster-Games spezialisierte Twitter-Account einen Screenshot, der aktuell die Gemüter erhitzt. „Erhaltet diesen Skin einfach, indem ihr Battlefield 6 Beta spielt“, steht im Posting zu lesen – was angesichts der 4,7 Millionen Follower*innen des Twitter-Accounts entsprechend viele Gaming-Interessierte erreicht haben dürfte. Im anhängigen Screenshot bekommen wir dann den Advance Party Soldier Skin zu sehen.

Twitter-Posting zum Battlefield-Skin:

Auf den ersten Blick sieht der exklusive Advance Party Soldier Skin für Spieler*innen auf der PlayStation 5 ziemlich unspektakulär aus. Schließlich besteht das Outfit aus taktischem Helm, großer Schutzbrille und dunkelgrauer Einsatzjacke, sieht also nach typischer Militär-Shooter-Stangenware aus. In den Kommentaren löst der Skin in der Xbox-Fraktion unter den Spielenden Trotzreaktionen aus wie „Pfeif auf exklusive Skins, ist sowieso hässlich„. Andere Kommentare geben Hinweise darauf, was die Gemüter genauer erhitzt.

„Herrgott, Sony konnte Call of Duty nicht mehr haben, also sind sie zu Battlefield übergelaufen“, schreibt beispielsweise ein anderer User – und spricht damit an, was die Community rund um die Battlefield 6-Streiterei gerade bewegt. Ausgangspunkt für die Befürchtungen ist Microsofts Kauf von Activsion Blizzard im Jahr 2022. Eine verbindliche Vereinbarung hatte damals allerdings festgelegt, dass Call of Duty-Spiele auch danach noch zehn Jahre für sowohl Sony- als auch Microsoft-Spielekonsolen erscheinen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts des aktuellen, exklusiven Skins für die PlayStation-Konsole, befürchten jetzt nicht wenige Spielende von Battlefield 6, den vollen Kaufpreis bezahlen zu müssen, um letztlich wie „ein Kunde zweiter Klasse“ abgekanzelt zu werden. Inwiefern sich die nachvollziehbaren Bedenken der Community weiter bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten – auch deshalb, weil bislang keine Exklusivität in Verbindung mit Battlefield 6 bekannt ist – einer Shooter-Macht, zu der euch unser umfangreicher Überblicks-Artikel abholt.

Quellen: Twitter / @charlieINTEL, @PopcornWatchers, @kevinchadwick55, @Reclaimier_Rob, GamesIndustry.biz