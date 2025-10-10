Battlefield 6: Finale Systemanforderungen endlich enthüllt – So stark muss eure Hardware wirklich sein

Mit Battlefield 6 ballert sich endlich ein neues, spannendes Shooter-Schwergewicht auf die Bildfläche. Fans von riesigen Schlachtfeldern, adrenalingeladenen Action-Sequenzen und hochmoderner Grafik kommen hier auf ihre Kosten.

Im wahrsten Sinne des Wortes womöglich, denn so viel optischer Glanz verlangt den Bauteilen eures Systems dieser Tage nicht selten ganz schön etwas ab. Wie viel Hardware-Hunger BF6 wirklich mit sich bringt und ob euer PC diesem gewachsen ist, verraten die jüngst veröffentlichten und finalen Systemanforderungen des Spiels.

Battlefield 6: Moderate Systemanforderungen machen Shooter-Spektakel für Mittelklasse-Systeme zum Vergnügen

Wer so richtig in die packenden Kriegsszenarien eintauchen will und das möglichst ohne, dass die Grafikkarte durchqualmt, braucht ein entsprechend starkes System – möchte man zumindest meinen. Doch Battlefield 6 beweist eindrucksvoll, dass moderne Technik und visuell beeindruckende Effekte nicht immer auch Highend-Hardware als Einstiegshürde vorweisen müssen. Für einen Multiplayer-Shooter solchen Kalibers fallen die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen nämlich vergleichsweise moderat aus.

Bereits mit Mittelklasse-Grafikkarten a la Nvidia RTX 2060 oder einer AMD Radeon RX 5600 XT seid ihr gewappnet für ein flüssiges Spielerlebnis. Empfehlenswert bleibt dennoch eine GPU oberer Güteklasse, beispielsweise eine RTX 3060 Ti oder aber eine Radeon RX 6700 XT. In Kombination mit einem Prozessor aus der i7- oder der Ryzen 7-Reihe und mittlerweile fast standardmäßigen 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ist Battlefield 6 recht nutzerfreundlich, was seine technische Zugänglichkeit anbelangt.

Die vollständigen Systemanforderungen jeder Kategorie findet ihr noch einmal im Folgenden auf einen Blick:

Minimum (1080p/30FPS/Niedrig) Empfohlen (1440p / 60 Fps / Hoch) Ultra (4K / 60 Fps / Ultra) Ultra++ (4K / 144 FPS / High) CPU (Prozessor) Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core 9 Ultra 285K / AMD Ryzen 7 9800X3D RAM 16 GByte (Dual Channel 2.133 MHz) 16 GByte (Dual Channel 3.200 MHz) 32 GByte (Dual Channel 4800 MHz) 32 GB (Dual Channel 4800 MHz) GPU (Grafikkarte) Nvidia Geforce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 Nvidia Geforce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Nvidia Geforce RTX 5080 Speicherplatz 55 GByte HDD 90 GByte SSD 90 GByte SSD 90 GByte SSD Betriebssystem Windows 10 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Wollt ihr noch mehr aus dem brandneuen Battlefield kitzeln, dürftet ihr zuerst Hand am RAM anlegen wollen. Vor allem, wenn ihr auf höchsten Einstellungen und einer 4K-Auflösung spielt, können sich ein paar zusätzliche Gigabyte hier lohnen. Wollt ihr die Performance etwas verbessern, helfen euch aber auch Upscaling-Features wie DLSS 4, FSR und XeSS. Verpflichtend sind moderne Sicherheitsstandards wie TPM 2.0 und Secure Boot, während sich auf eurer Festplatte mindestens 55 Gigabyte freier Platz finden sollte.

Wollt ihr die vollständige Version mit Texturpaketen, wächst der Speicherplatzbedarf sogar auf stattliche 90 Gigabyte an. Zu knapp bemessen sollten die Bedingungen auf eurem System aber auch nicht ausfallen, wie sich bereits aufgrund der detailreichen Welt und der komplexen Physik am hohen Ressourcenbedarf in der offenen Beta gezeigt hat. Unser ausführlicher Test zu Battlefield 6 verrät euch im Übrigen, was die taufrische Shooter-Sensation abseits ihrer Performance so zu bieten hat.

Quellen: Electronic Arts / Battlefield 6