Battlefield 6 muss schwitzen: Diese Shooter-Sensation spielt ihr noch wenige Tage komplett kostenlos

Wer Shooter-Fan ist, kennt dieser Tage kein anderes Thema als Battlefield 6. Schließlich rühmt sich dieser neueste Teil der Shooter-Erfolgsgeschichte einerseits mit einem schmucken 83 Metascore, andererseits konnte sich der Titel in unserer Review eine amtliche 9.0-Testwertung sichern. Davon unbeeindruckt, bleibt die Konkurrenz in Form von Call of Duty Black Ops nicht untätig.

Action-Freunde erwartet ab sofort und bis einschließlich zum 3. November die Gelegenheit, komplett kostenlos Call of Duty Black Ops 6 zu spielen. Ein Schelm, wer denkt, dass Activision hier ein zeitlich begrenztes Kostenlos-Angebot vorschiebt, um Spieler*innen vom Schlachtfeld aus Battlefield 6 abzuziehen.

Call of Duty Black Ops 6: Alles, was ihr über die Kostenlos-Woche wissen müsst

Wer Call of Duty feiert, aber mittlerweile den Glauben an die Reihe verloren hat, muss für Call of Duty Black Ops 6 also kein Geld in die Hand nehmen – zumindest nicht für die nächsten paar Tage, wie wir seit dem 27. Oktober wissen. Genauer: Seit dem 28. Oktober bis zum 3. November dürft ihr beim sechsten Black Ops ganz kostenfrei sowohl auf den Multiplayer- als auch den Zombie-Modus zugreifen.

Was die Kostenlos-Offerte leider nicht beinhaltet, ist der Zugang zur Kampagne von Black Ops 6 – dafür werden euch mehr als 40 Multiplayer-Maps serviert, welche für nicht wenige Spieler*innen den hauptsächlichen Reiz am Shooter-Schwergewicht darstellen dürften. Genauer gesagt, hat dieses zeitlich begrenzte Gratis-Angebot plattformübergreifend seine Gültigkeit – also auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 & 4.

Lesetipp: Kurz vor Release schockiert Battlefield 6 mit dieser Meldung

Auffallend ist: Vor kurzem ging Call of Duty Black Ops 6 bereits parallel zum Release von Battlefield 6 mit einem ähnlichen Gratis-Angebot an den Start – damals allerdings war auch die Einzelspielerkampagne Bestandteil des Angebots. Das neuerliche Kostenlos-Zeitfenster fällt kurioserweise fast zeitgleich auf den Release des kostenlosen Battle-Royale-Modus namens Battlefield Redsec des Shooter-Hauptkonkurrenten.

Aber so oder so: Wer kein Geld ausgeben möchte, trotzdem einfach erfahren muss, wieso Call of Duty Black Ops 6 in unserem lesenswerten Test hier auf 4P trotz nervtötender Mikrotransaktionspolitik oder enttäuschender Gegner-KI eine mehr als vernünftige Testwertung abstauben konnte, legen wir die entsprechende Lektüre ans Herz. Solltet ihr hingegen Battlefield 6 die sprichwörtliche Stange halten, ist unser großer Test hierzu der richtige Lesestoff.

Quellen: callofduty.com, Twitter / @CallofDuty