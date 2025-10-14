Battlefield 6 kann einpacken: Diese Shooter-Sensation spielt ihr noch wenige Stunden komplett kostenfrei

Wer Shooter-Fan ist, kennt dieser Tage kein anderes Thema als Battlefield 6. Schließlich erscheint der neueste Teil der Shooter-Erfolgsgeschichte, des sich dieser Tage nicht gerade mit Ruhm bekleckernden Studios Electronic Arts, endlich am 10. Oktober. Doch auch der Konkurrent Call of Duty Black Ops 7 rückt bald heran.

Action-Freunde erwartet jetzt für den Zeitraum von einer Woche die Gelegenheit, komplett kostenlos in den Vorgänger Call of Duty Black Ops 6 reinzuspielen. Ein Schelm, wer denkt, dass Activision hier ein zeitlich begrenztes Kostenlos-Angebot vorschiebt, um Spieler*innen vom Schlachtfeld aus Battlefield 6 abzuziehen.

Call of Duty Black Ops 6: Alles, was ihr über die Kostenlos-Woche wissen müsst

Wer Call of Duty feiert, aber mittlerweile den Glauben an die Reihe verloren hat, muss für Call of Duty Black Ops 6 also kein Geld in die Hand nehmen – zumindest nicht für die nächsten paar Tage, wie wir seit dem 7. Oktober wissen. Genauer: Ab dem 9. Oktober, um 18 Uhr deutscher Zeit, bis zum 16. Oktober, um 19 Uhr, dürft ihr beim sechsten Black Ops all das ganz kostenfrei machen, wofür die Reihe so bravourös steht.

Für genannten Zeitraum wird euch nicht nur der Zugang zur Kampagne von Black Ops 6 eingeräumt – in den Genuss des Multiplayer-Modus kommt ihr außerdem, der für nicht wenige Spieler*innen den hauptsächlichen Reiz am Shooter-Schwergewicht darstellt. Sprich: Ihr spielt und ballert euch über alle 40 Karten. Zudem wird euch der Zombie-Modus bereitgestellt …

Lesetipp: Kurz vor Release schockiert Battlefield 6 mit dieser Meldung

Wer einen weiteren Kaufanreiz braucht: In den Kostenlos-Zeitraum fällt ebenfalls die Season 6 von Call of Duty Black Ops 6. Die bringt solche Späße wie den neuen Grusel-Modus Slasher Deathmath. Der ist nicht nur an das berühmt-berüchtigte Filmgenre angelehnt, sondern fährt mit der Horror-Prominenz eines Jason Voorhees aus den Freitag, der 13.-Filmen oder der Mörderpuppe Chucky aus den gleichnamigen Streifen direkt die passenden Halloween-Charaktere auf.

Wer also kein Geld ausgeben möchte, aber trotzdem einfach erfahren muss, wieso Call of Duty Black Ops 6 in unserem lesenswerten Test hier auf 4P trotz nervtötender Mikrotransaktionspolitik oder enttäuschender Gegner-KI eine mehr als vernünftige Testwertung abstauben konnte, legen wir die entsprechende Lektüre ans Herz. Solltet ihr hingegen Battlefield 6 die sprichwörtliche Stange halten, ist unsere große Vorschau hierzu der richtige Lesestoff.

Quellen: callofduty.com