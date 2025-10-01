Battlefield 6 kostenlos: Das schenkt euch EA bereits kurz nach dem Release – „Bin so gehyped“

Nicht mehr lange, dann erfolgt der Release von Battlefield 6. Anders als bei den letzten Serienteilen wollen EA und die zuständigen Entwicklerstudios dafür sorgen, dass der Multiplayer-Shooter dieses Mal regelmäßig mit neuen und vor allem kostenlosen Inhalten versorgt wird.

In der Vergangenheit ist das immer ein Knackpunkt gewesen, denn DICE musste oft erst einmal das Basisspiel auf ein gesundes Niveau patchen. Das hat dann mitunter mehrere Monate gekostet, in denen neue Inhalte rar gesät gewesen sind. Zukünftig soll es besser werden: Den Grundstein legt jetzt die Roadmap für Season 1.

Battlefield 6: Diese kostenlosen Inhalte gibt es nach Release

Los geht es mit der inhaltlichen Versorgung bereits am 28. Oktober 2025, dem Starttag von Season 1 von Battlefield 6. Diesen hat das Team über Twitter verraten und auch gleich aufgezeigt, welche Inhalte euch demnächst bereitgestellt werden – völlig kostenlos übrigens.

Den Anfang macht Unautorisierte Operationen, welches direkt eine neue Map ins Spiel bringt. In den Blackwell Ölfeldern erwartet uns – wer hätte es bei dem Namen gedacht? – eine Karte inmitten von zahlreichen Erdölpumpen. Darüber hinaus gibt es mit Angriffspunkt einen 4vs4-Modus, der taktischere Gefechte inklusive Permadeath ermöglicht. Hinzu kommt ein neues Fahrzeug (Traverser Mark 2), drei neue Waffen (SOR-300c, Mini Scout und GGH-22) und zwei neue Aufsätze (LPVO und Schienenabdeckung).

Weiter geht es dann wie folgt:

Kalifornischer Widerstand , ab 18. November Neue Karte: Eastwood Neuer Modus: Sabotage (8vs8) Neue Funktion: Battle Pickups (besonders mächtige, aber sehr begrenzte Waffen, die auf den Karten eingesammelt werden können) Zwei neue Waffen: DB-12 Schrotflinte und M327-Trait Neuer Aufsatz: Troy Angled

, ab 18. November Winter-Offensive , ab 9. Dezember Überarbeitete Karte: Empire State, welcher in Schnee und Eis gehüllt wird Event: Ice Lock mit Modifikator „Freeze“ Neue Waffe: Eispickel für den Nahkampf

, ab 9. Dezember

Wie finanziert sich das?

Alle aktuell vorgestellten Inhalte für Battlefield 6 sind, wie erwähnt, kostenlos. Entweder sind sie sofort freigeschaltet, wie etwa die Karten, oder werden durch Spielfortschritt euch zugänglich gemacht. Die Erweiterungen rufen dabei schon jetzt viel positive Resonanz hervor: „Verschneites Empire State? Heilige Scheiße, ich bin gehyped“, heißt es etwa in den Kommentaren auf Reddit.

Finanziert werden die Pakete, so der mutmaßliche Plan, durch den Verkauf von Saison- oder Battlepässen. Diese enthalten dann neben den Gratis-Waffen auch Skins und andere kosmetische Gegenstände, die jedoch wiederum kostenpflichtig sind. Ins Detail sind EA und die Battlefield Studios diesbezüglich noch nicht gegangen.

Vorerst steht aber erst einmal der Release des Shooters am 10. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bevor. Wie lang die Spielzeit der Kampagne von Battlefield 6 ist, verraten wir euch derweil in einer separaten Mitteilung.

