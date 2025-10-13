Battlefield 6: Nach katastrophalem Start – EA entschuldigt sich mit großzügigem Geschenk bei Fans

Am Freitag, dem 10. Oktober, ist der Release von Battlefield 6 erfolgt und sofort stürzten sich mehrere hunderttausend Interessierte auf den heiß erwarteten Multiplayer-Shooter. Allerdings verlief der Start längst nicht für alle reibungslos.

Wer Glück mit seiner Version hatte, konnte sich umgehend in die Warteschlange begeben. Der Andrang war schlicht so groß, dass EA und die Battlefield Studios umgehend ein wenig den Zugriff reguliert haben. Ein paar Spieler*innen schauten aber gänzlich in die Röhre, denn trotz Kauf ist es ihnen nicht möglich gewesen, zu zocken. Bei den Betroffenen entschuldigt sich das Team nun – inklusive großzügigem Geschenk.

Battlefield 6: Toller Start für die einen, für die anderen Katastrophe

Wer auf Steam, via Epic Games Store oder auf den Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X|S, am Wochenende Battlefield 6 gespielt hat, konnte weitgehend störungsfrei in den Shooter einsteigen. Ganz ohne Probleme ist der Start zwar nicht gewesen, aber im Vergleich zu früheren Serienteilen ging alles gut über die Bühne.

Eine kleine Gruppe von Spieler*innen, die den jüngsten Serienauftritt über die EA app erworben haben, berichten jedoch über ein völlig anderes Erlebnis. Obwohl sie Battlefield 6 legitim gekauft haben, war ein Spielen absolut nicht möglich – über mehrere Stunden hinweg. Bei manchen ist immerhin die Singleplayer-Kampagne zugänglich gewesen, andere konnten nicht mal diese starten.

Entsprechend schnell ist es zu Frust gekommen, während die Battlefield Studios an einer Lösung gearbeitet und sie gefunden haben. Ein Hotfix für Battlefield 6 ist am 11. Oktober bereits live gegangen. In einem Twitter-Beitrag entschuldigt sich das Team bei allen Spieler*innen auf der EA app und kündigt zugleich eine passende Entschädigung an.

Dieses Geschenk gibt es jetzt für Betroffene

Falls ihr auch von dem Fehler in der EA app betroffen wart, könnt ihr ab sofort die Arme aufhalten. Zum einen schenkt euch das Team insgesamt 24 Booster für Battlefield 6, die jeweils 60 Minuten den Zuwachs eurer Erfahrungspunkte beschleunigen. Aufgeteilt in zwölf Stück für euren generellen Rang, während die anderen sich exklusiv für Waffen und andere Gadgets eignen.

Damit aber nicht genug. Außerdem gibt es für die Spieler*innen den Season Pass für die erste Saison des Shooters geschenkt. Falls ihr die Phantom Edition gekauft habt, die bereits diesen Pass enthält, bekommt ihr stattdessen das Geschenk in der zweiten Saison. Zu guter Letzt entschuldigen sich die Battlefield Studios noch einmal ausdrücklich für den Fehler, der natürlich nicht hätte passieren sollen.

Die Geschenke sollen automatisch an euch verteilt werden. Ihr erhaltet eine entsprechende Benachrichtigung im Spiel selbst. Derweil findet ihr hier unseren großen Test zu Battlefield 6, der auf die Stärken und Schwächen des neuen EA-Spiels eingeht.

