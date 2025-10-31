PlayStation Plus: 20 Euro gespart – Sony schenkt euch großen Battlefield 6-DLC

Nur wenige Wochen nach Release gibt es bei Battlefield 6 große Neuigkeiten: Für den Multiplayer-Shooter ist einerseits die Season 1 gestartet, zum anderen der neue Free2Play-Ableger RedSec. Wer auf der PlayStation 5 unterwegs ist, darf sich dieser Tage sogar noch ein wenig mehr freuen.

Denn EA und Sony beschenken euch mit einem dicken DLC-Paket, sofern ihr PlayStation Plus abonniert habt. Da ihr den Premium-Dienst aber ohnehin benötigt, um im kostenpflichtigen Ego-Shooter an den Multiplayer-Partien teilnehmen zu können, dürfte das wohl auf die meisten Battlefield-Spieler*innen zutreffen. Die können sich ab sofort mit der kostenlosen Erweiterung eindecken.

Battlefield 6: Das gibt es jetzt mit PS Plus gratis für euch

Während auf anderen Plattformen, also PC und Xbox Series X|S, für das DLC-Paket satte 20 Euro gefordert sind, bekommt ihr es auf der PlayStation 5 quasi schon hinterher geschmissen. Im Detail handelt es sich um das „Unautorisierte Operationen“-Pack für Battlefield 6 und Battlefield RedSec.

Das enthält natürlich keinerlei direkte spielerische Vorteile, gewährt euch aber Zugang zu zahlreichen kosmetischen Goodies. Sowie zwei Waffenkonfigurationen, die aber nicht stärker sind, als das, was ohnehin schon im Spiel freischaltbar ist. Genauer gesagt geht es um folgenden Inhalt:

PAX-Sturmsoldaten-Klasse Soldaten-Skin „Untertauchen“

Soldaten-Aufnäher „Keine Grenzen“

Spielerkarten-Hintergrund „Ziel gesichtet“

Waffen-Talisman „Eingeklinkt“

Erkennungsmarke „Bleiregen“

Fahrzeugaufkleber „Aggressive Taktik“

UH-79-Fahrzeug-Skin „Nachtangriff“

Waffen-Aufkleber „Erfahren“

Fallschirm „Lamina“

L110-Waffenkonfiguration „Arktische Herrschaft“

P18-Waffenkonfiguration „Frühes Grab“

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Battlefield 6

Falls euch das reizt, könnt ihr den DLC ganz einfach über den PlayStation Store aktivieren. Ein Download ist nicht notwendig, die Inhalte werden anschließend automatisch in Battlefield 6 beziehungsweise Battlefield RedSec freigeschaltet. Zudem ist es egal, ob ihr PS Plus Essential, Extra oder Premium bezieht – für alle Stufen ist das Paket zugänglich.

Falls euch allerdings Battlefield 6 oder der RedSec-Ableger gar nicht interessieren, könnt ihr euch schon mal auf die neuen Gratis-Spiele bei PlayStation Plus vorbereiten. Dort erwartet euch bald ein katzenstarkes Cyberpunk-Abenteuer.

Quelle: PlayStation Store