Battlefield 6: So lange braucht ihr für den Shooter-Kracher von EA

Nicht mehr lange, dann erscheint Battlefield 6 und im Gegensatz zum direkten Vorgänger, gibt es auch endlich wieder eine Kampagne. Zu der haben EA und die entsprechenden Studios bislang weitgehend geschwiegen – nun gibt es aber eine ganze Wagenladung an Infos.

Die reine Singleplayer-Erfahrung erzählt eine fiktive Geschichte in unserer aktuellen Zeit, in der wir gegen die private Militärorganisation Pax Armata auf der ganzen Welt vorgehen müssen. Ein allzu langes Unterfangen wird der Ego-Shooter aber nicht, wie die ungefähre Spielzeit jetzt offenlegt.

Battlefield 6: So viel Spielzeit bietet die Kampagne

Klar, Kampagnen von großen Multiplayer-Shootern sind schon seit jeher nicht unbedingt mit ausführlicher Länge gesegnet. Auch Battlefield 6 reiht sich dort jetzt ein, wie der englischsprachige Twitter-Account Battlefield Bulletin berichtet. Demnach setzt sich der Singleplayer-Modus aus neun Missionen zusammen, bei der ihr auf drei verschiedenen Kontinenten unterwegs seid.

Insgesamt sollt ihr damit zwischen vier bis sechs Stunden beschäftigt sein, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr unterwegs seid. Die Missionen, die vorab angespielt werden konnten, waren bis zu 40 Minuten lang, wobei das eher die Ausnahme gewesen ist. Rechnet im Schnitt mit etwas weniger Einsatzzeit.

Insgesamt ist Battlefield 6 damit kein Ausreißer innerhalb des Franchise. Auch bereits frühere Kampagnen der Shooter-Reihe waren im Schnitt nur rund sechs Stunden lang. Der Fokus liegt beim Franchise schlichtweg auf dem Multiplayer-Modus – und das zeigt sich noch an anderer Stelle.

Offline? Nicht möglich

Denn obwohl ihr die Kampagne von Battlefield 6 komplett alleine erlebt und es keinerlei Anzeichen für einen Koop-Modus gibt, müsst ihr stets mit dem Internet verbunden sein. Ja, EAs neuer Shooter setzt auf always-online. Seid ihr mal nicht mit dem Netz verbunden, ist der Spaß sofort vorbei.

Falls ihr also den jüngsten Shooter von DICE und den restlichen Battlefield-Studios vor allem wegen der Story spielen wollt, solltet ihr die recht kurze Spieldauer der Kampagne und den Online-Zwang auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Derweil sorgt eine große Mitteilung von EA dafür, dass Spieler*innen ohnehin die Lust auf Battlefield 6 verlieren.

