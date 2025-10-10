Battlefield 6: Zum Release 4 Geschenke abstauben – EA verteilt kostenlose Skins

Der Release von Battlefield 6 ist da und lockt sowohl mit zerstörerischen Multiplayer-Gefechten als auch einer knackigen Singleplayer-Kampagne. Am Veröffentlichungstag hauen EA und die neu gegründeten Battlefield Studios darüber hinaus direkt ein paar Geschenke raus.

In Partnerschaft mit der Livestreaming-Plattform Twitch.tv könnt ihr innerhalb der ersten Woche gleich verschiedene Skins kostenlos abgreifen. Wie ihr an die Gratis-Goodies rankommt, fassen wir für euch kurz und bündig zusammen.

Battlefield 6: So bekommt ihr die Twitch-Belohnungen

Wie üblich bei den Twitch Drops sind die Geschenke daran gebunden, wie lange ihr der entsprechenden Kategorie beziehungsweise einem Livestream zuschaut. Im Falle von Battlefield 6 heißt das, ihr müsst einen Kanal einschalten, der den Multiplayer-Shooter überträgt und an der Drops-Aktion teilnimmt.

Ist das der Fall, könnt ihr euch anschließend über drei Belohnungen freuen. Den vierten Skin gibt es hingegen nur, wenn ihr ein Abonnement über Twitch verschenkt. Auch hier muss das bei einem oder einer Streamer*in passieren, bei dem oder der auch der jüngste EA-Release gezockt wird.

Lesetipp: Mit dieser Nachricht hat EA vor kurzem schockiert

Im Detail erwarten euch die folgenden Drops:

„Called Shotgun“-Erkennungsmarke: 1 Stunde zuschauen

1 Stunde zuschauen „Cyber War“-Waffenpaket: 2 Stunden zuschauen

2 Stunden zuschauen „ Green Falcon“-Fahrzeug-Skin: 3 Stunden zuschauen

3 Stunden zuschauen „Versatile Soldier“-Skin: ein Abonnement verschenken

Im Falle des Waffenpakets handelt es sich übrigens nicht nur um reine Kosmetik. Stattdessen bekommt ihr ein komplettes Shotgun-Kit in Battlefield 6, bei dem schon entsprechende Aufsätze angebracht sind. Laut EA lohnt sich die Waffe vor allem in engen Levelumgebungen.

Das müsst ihr beachten

Damit ihr jedoch überhaupt in den Genuss der Skins und des Waffenpakets bekommt, reicht es nicht einfach nur Twitch einzuschalten. Stattdessen müsst ihr zuvor noch euer bestehendes Konto auf der Livestreaming-Plattform mit eurem EA-Konto zu verknüpfen.

Damit wirklich alles klappt, folgt einfach unserer kleinen Anleitung:

Öffnet als erstes die EA-Webseite zum Verknüpfen eurer Konten. Dort müsst ihr euren Twitch-Account autorisieren , indem ihr euch mit diesem anmeldet.

, indem ihr euch mit diesem anmeldet. Anschließend könnt ihr zwischen dem 10. und 17. Oktober 2025 einen passenden Battlefield 6-Stream auf Twitch heraussuchen. Achtet auf die Benachrichtigung „Drops aktiviert“, damit ihr wisst, dass der Kanal an der Aktion teilnimmt.

einen passenden Battlefield 6-Stream auf Twitch heraussuchen. Achtet auf die Benachrichtigung „Drops aktiviert“, damit ihr wisst, dass der Kanal an der Aktion teilnimmt. Die Zeit wird ab dann automatisch gezählt, selbst, wenn ihr zwischenzeitlich zu einem anderen, ebenfalls teilnehmenden, Stream wechselt.

gezählt, selbst, wenn ihr zwischenzeitlich zu einem anderen, ebenfalls teilnehmenden, Stream wechselt. Sobald ihr die jeweilige Stundenanzahl erreicht habt, könnt ihr in eurem Twitch-Inventar die Belohnung einfordern. Sie wird dann eurem EA-Konto gutgeschrieben.

Ist alles eingerichtet und die Belohnungen abgeholt, könnt ihr euch mit frischen Outfits in die Multiplayer-Schlachten von Battlefield 6 werfen. Alternativ steht ab heute ein Konkurrenz-Shooter euch kostenlos zur Verfügung, der euch ebenfalls durch Single- und Multiplayer-Modi führt.

Quelle: EA, Twitch