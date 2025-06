Battlefield 7: Fan bastelt eigenen Trailer, weil EA immer noch schweigt – „sieht verdammt krass aus“

Summer Game Fest und Xbox Showcase sind gelaufen, aber weiterhin gibt es keine Spur von Battlefield 7. Zwar läuft der geschlossene Test zum kommenden Multiplayer-Shooter auf Hochtouren, aber eine offizielle Enthüllung hat es bislang nicht gegeben.

Fans machen sich deshalb langsam Sorgen, wie es um den neuen Serienteil bestellt ist. Und vor allem, ob denn überhaupt mit einem mehr oder weniger zeitnahen Release zu rechnen ist. Immerhin soll Battlefield 7 ja bis zum 31. März 2026 das Licht der Welt erblicken. Nun äußert sich EA, wann die Marketingmaschine endlich beginnt, während ein Fan einfach einen eigenen Trailer zusammenschraubt.

Battlefield 7: Dann folgt die Enthüllung

Obwohl sich zuletzt ein paar Gerüchte gebildet haben, dass Battlefield 7 eventuell noch im Juni erstmals gezeigt wird, ist das wohl nicht der Fall. Zumindest hätte dann sicherlich schon so langsam der erste kleine Teaser sich offenbart, aber keine Sorge. Viel länger müssen wir trotzdem nicht warten.

Laut EAs Andy McNamara erfolgt die große Ankündigung des neuen Battlefield-Spiels im „Sommer“. Ein genaues Datum verrät er zwar nicht, verspricht aber: „Die Community wird es erfahren, sobald die Enthüllung ansteht.“ Aktuell konzentriere sich das Team jedoch weiterhin auf die geschlossene Test-Erfahrung namens Labs, in der ein paar ausgewählte Spieler*innen bereits einen Blick auf den Shooter werfen.

Und auch wenn der von McNamara genannte Zeitraum nicht sehr präzise ist, so lässt er sich eingrenzen. Immerhin beginnt der kalendarische Sommer erst am 21. Juni und endet am 22. September. Sollte EA mit einem Release von Battlefield 7 noch in diesem Jahr planen, dann rechnen wir mit einer Enthüllung im Juli oder spätestens August. Steht hingegen eine Veröffentlichung im Frühjahr 2026 in den Büchern, dann könnte auch noch Anfang September realistisch sein.

Trailer aus Leaks geschnitten

Für manchen Fan ist das immer noch zu weit entfernt und das Bedürfnis, endlich mehr Informationen zu bekommen, riesig. Mittlerweile hat sich deshalb eine Person die Zeit genommen und aus verschiedenen geleakten Szenen des Labs-Tests von Battlefield 7 einen eigenen Trailer gebastelt – inklusive einer passenden musikalischen Untermalung.

Auf Reddit teilt ein Nutzer oder eine Nutzerin das über drei Minuten lange Video:

Das bekommen wir zu sehen: Obwohl das Material aus einer sichtlich unfertigen Version stammt, bekommen wir bereits einen guten Eindruck von der Richtung, in die sich Battlefield 7 entwickelt. Unter anderem gibt es wieder deutlich mehr Zerstörung und grafisch orientiert sich Dice wieder mehr an Teil 3 und 5. Auch einige Features, wie etwa das Abnehmen von feindlichen Dogtags, sind ausfindig zu machen.

In den Kommentaren stößt das Video auf viel Gegenliebe. „Das C4 braucht nur noch ein bisschen mehr BOOM, aber insgesamt sieht es jetzt schon großartig aus“, schreibt beispielsweise Ce3DubbZz. Weitere Wortmeldungen sind: „Bro ich kann nicht mit der Menge an Optimismus umgehen, die dieses Video mir gibt“ oder auch „Sieht schon verdammt krass aus“.

Klar ist: Wenn EA und Dice dieses Mal aus den Fehlern der Vorgänger lernen, dann könnte der Shooter wirklich gut werden. Darüber hinaus soll ein beliebtes Feature in Battlefield 7 zurückkehren.

