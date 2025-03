Battlefield: Für Fans beginnt die Wochenmitte mit einem Paukenschlag

Der Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 genießt in der Community nicht unbedingt den besten Ruf. Dafür steht eine eher mittelprächtige Metacritic-Wertung von 68 und auch auf Steam haben Spieler*innen insgesamt ein „ausgeglichenes“ Werturteil abgegeben.

Mit dem aktuell gestarteten Kriegsmaschinen-Event könnte für enttäuschte Freund*innen von Electronic Arts Militärshooter wird ein Anreiz geschaffen werden, sich in die First-Person-Gefechte hineinzutrauen. Was erwartet euch also konkret?

Battlefield 2042: Das erwarte euch im Kriegsmaschinen-Event

Das auf den martialischen Namen „Kriegsmaschinen“ hörende Event, startete am 18.03., wird am 15. April enden. Die Veranstaltung läuft also über mehrere Wochen hinweg. Erzählerisch wird das Ganze in eine von Ressourcenknappheit und Künstlicher Intelligenz dominierten Welt verfrachtet, in dem Töten und getötet werden zum Alltag gehört. Im spielerischen Zentrum stehen drei unterschiedliche Modi – nämlich Domination, Rush Override – PvE und King of the Hill.

Beachtet: Der Modus King of the Hill startet erst am ersten April – auch, wenn die Schauwerte im nachstehenden Instagram-Posting schon jetzt locken.

Im auch eben erwähnten Player versus Environment-Modus treten insgesamt vier Spielende auf vier unterschiedlichen Karten gegen „KI-kontrollierte Roboter“ an. Hingegen bei Domination – oder Vorherrschaft in der deutschen Bezeichnung – erobert ihr mittels Infanterie solche Karten wie Arica Harbor, Nashahr-Kanäle und mehr. Was euch konkret mit King of the Hill bevorsteht, erfahrt ihr rechtzeitig in einer „kommenden Update-Notiz“, steht in der dazugehörigen Meldung von Electronic Arts nachzulesen.

Sozusagen mit Blick in den Waffenschrank werdet ihr feststellen, dass die AN-94 ein Comeback feiert. Das Sturmgewehr nimmt in der Battlefield-Reihe einen Ehrenplatz ein, dürfte Veteran*innen der Shooter aus Titeln wie „Battlefield Bad Company, Battlefield 3 und Battlefield 4“ altbekannt sein, wie auch in der offiziellen Bekanntmachung betont wird. Darüber hinaus gibt es noch einen neuen Event-Pass, mit dem ihr Objekte freischalten dürft – beispielsweise spezielle Skins.

Um euch vollumfänglich auch zu den vorgenommenen Änderungen an Karten, Fahrzeugen oder Waffen zu informieren, können wir euch nur oben verlinkte Ankündigung ans Herz legen. Apropos virtueller Kriegsschauplatz: Bei Fans von Battlefield wurde jüngst dank großem Update scharf geschossen.

