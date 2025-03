Bei Fans von Battlefield wird dieses Wochenende scharf geschossen – großes Update

Wer Fan der Multiplayer-Ballereien Battlefield aus dem Hause EA ist, sollte jetzt die Ohren spitzen. Am heutigen 7. März sollen nämlich die ersten Playtests für das nächste Battlefield stattfinden. Damit nicht genug: Auch ein erstes Community-Update wurde daneben veröffentlicht.

Wer bei dieser frühen Version des nächsten Battlefields mitmischen möchte, sollte sich allerdings vorher bei Battlefield Labs anmelden. EA bezeichnet Labs als Testprogramm, dass euch ermöglicht „die Zukunft von Battlefield mitzugestalten“. Erfahrt bei uns kurz und bündig, was es dabei zu beachten gilt.

Erste Playtests bei Battlefield Labs

Bei diesen ersten Playtests soll es vor allem um Gunplay speziell und Bewegungsabläufe allgemein gehen. Anders gesagt, wird sich den grundlegenden Kampfmechaniken gewidmet. Zu einem späteren Zeitpunkt dürften Tests zu Dingen wie unterschiedliche Maps oder Spielmodi nachfolgen. Das lässt sich zumindest aus den bereitgestellten Informationen schlussfolgern.

Unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming informieren ausführlicher zu diesen ersten Playtests. Darin heißt es, EA wolle mit dem nächsten Battlefield auf den besten Elementen der Vorgängertitel aufsatteln – und denselben einen modernen Anstrich verpassen. Die Entwickler*innen wollen zudem „die richtige Balance zwischen intuitiver Steuerung und dynamischen Kämpfen“ finden. Ähnlich äußert man sich zu den Bewegungen, die sich lohnend anfühlen sollen, auch und gerade im Kampfgeschehen.

Insgesamt sollt ihr dank dieser ersten Playtest ein Gefühl für die unterschiedlichen Arten von Waffen bekommen, euch respektive mit der Fortbewegung im virtuellen Raum vertraut machen, sowie euch erstmals ins Kampfgeschehen auf dem Bildschirm einfinden. Laut Informationen auf EAs Blog, befindet sich das Ganze gerade in einer Pre-Alpha-Phase.

Registrierungen für Battlefield Labs sind wohl noch möglich, allerdings zum Zeitpunkt jetzt auf Server in Europa und Nordamerika beschränkt. Zukünftig dürfte das Angebot jedoch auf weitere Regionen ausgeweitet werden, heißt es. Wer also ins anstehende Battlefield bereits vor Veröffentlichung reinspielen möchte, könnte das Angebot reizen. Apropos legendäre Mehrspielergefechte: Ein Feature aus 2042 kehrt in Battlefield 7 zurück.

