Beliebter Resident Evil-Klassiker mit Grafik-Upgrade – „einfach umwerfend“

Resident Evil kann sich nicht nur einer bald neunteiligen Hauptreihe brüsten, auch unzählige Seitenableger sind Bestandteil der langjährigen Survival-Horror-Erfolgsgeschichte. Während euch beispielsweise Resident Evil: Survivor oder The Umbrella Chronicles in die Ego-Shooter-Perspektive verfrachten, setzt ein Resident Evil: Operation Raccoon City auf Mehrspieler-Erlebnis. Hingegen die beiden Revelations-Spiele sind klassischer Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive.

Die bislang aus Resident Evil: Revelations (2012) und Revelations 2 (2015) bestehende Spin-off-Reihe genießt nicht nur bei Fans absoluten Kult-Status. Dank fesselndem, forderndes Teamwork einforderndem Koop-Gameplay, oder enger Verflechtung zur Hauptreihe, mit solchen spielbaren Charakteren wie Claire Redfield oder Barry Burton, bleibt das Sequel bis heute eine empfehlenswerte Gruselei – die jetzt dank Grafik-Upgrade im neuen Glanz erstrahlt.

Resident Evil: Revelations 2 – Neues Grafik-Upgrade jetzt kostenlos laden

Mal Hand aufs Fan-Herz: So spielerisch wertvoll es war, als übernatürlich begabte Natalia Korda Gegner durch Wände zu erspähen, oder in Moira Burtons schicker Lederjacke und mit Taschenlampe im Anschlag, in finsteren Ecken wertvolle Gegenstände aufzulesen – grafisch lockt Resident Evil: Revelations 2 im Jahr 2025 keinen Zombie mehr aus dem Schatten. Schon zum Veröffentlichungszeitpunkt wurde die Grafik als eher zweckmäßig denn bahnbrechend moniert. Wer jetzt also Revelations 2 um das entscheidende Fünkchen aufhübschen möchte, hat nun die kostenlose Gelegenheit dazu.

Vorher-Nachher-Vergleich zur Revelations 2-Mod:

„HD Texture Pack AI-Enhanced“ wurde am 12. Juli von Modder*in Evgeshajk auf Nexus Mods hochgeladen, verspricht blickschönere Texturen – und wurde in gleich zwei Download-Pakete aufgeteilt. Einmal steht euch das „HD Texture Pack 1“ mit einer Größe von 9,6 Gigabyte zur Verfügung. Dieses beinhaltet vor allem höher aufgelöste Texturen für das erste Kapitel des Spiels. Schließlich „HD Texture Pack Part 2“ bringt sogar 15,9 GB auf die Waage, schönt die Kapitel zwei bis einschließlich vier auf. Zur Erinnerung: Resident Evil: Revelations 2 ist in einzelne Kapitel oder Episoden unterteilt. Doch was genau steckt jetzt in diesem Gratis-Download?

„HD Texture Pack AI-Enhanced“ bietet, wie vorerwähnt, höher aufgelöste Texturen für Resident Evil: Revelations 2. Für die Umsetzung dieses Projekts hat sich Modder*in Evgeshajk von KI unterstützen lassen – beziehungsweise wurde vereinzelt händisch nachgebessert. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind vierfach höher aufgelöste Texturen im Vergleich zum unbearbeiteten Spiel. Das kleine Grafik-Upgrade ruft bei Spieler*innen übrigens durchaus Begeisterung hervor, siehe Kommentare wie „Das sieht absolut großartig aus“ unter dem dazugehörigen Gameplay-Video, oder ein „Einfach umwerfend“ in der Kommentarspalte von Nexus Mods.

Ein vielleicht verschmerzbares Manko zu diesem komplett kostenlosen Grafik-Upgrade für Resident Evil: Revelations 2 solltet ihr allerdings nicht unbeachtet lassen: Bei einigen Maps im Raid-Modus kann es zu unschönen Texturen-Fehlern kommen. Wer mit diesem Residnet Evil-Spiel nicht vertraut ist: Im sogenannten Raid-Modus geht’s actionlastig zu. Im Gegensatz zur Kampagne, wo umsichtiges Vorgehen Vorrang hat, folgt in diesem Brachial-Modus Gegnerwelle auf Gegnerwelle, die es waffenstarrend wegzubürsten gilt.

Als Nächstes möchte Modder*in Evgeshajk übrigens Resident Evil 6 die grafische Frischzellenkur verpassen – ein Vorhaben, das laut Modder*in im Vergleich zu den Vorgänger-Projekten aufwendiger ausfallen dürfte. Bislang hat sich der Kreative nicht nur beider Revelations-Spiele angenommen, sondern auch Tomb Raider: Anniversary oder Tomb Raider: Legend mit höher aufgelösten Texturen tapeziert. Apropos Grafk-Upgrade: Ein solches könnte uns auch bald für Red Dead Redemption 2 bevorstehen – und zwar amtlich von Rockstar Games.

Quellen: Nexus Mods / Evgeshajk, Pyke64, YouTube / @evgesha_jk, @MaxRev.U