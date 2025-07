Beliebter Resident Evil-Klassiker mit Grafik-Upgrade – „unglaubliche Verbesserung“

Mit einem Resident Evil Revelations brachte Capcom seine Survival Horror-Marke auf den im Jahr 2012 aktuellen Handheld aus dem Hause Nintendo. Zwischenzeitlich hat das Spiel längst den Weg auf PlayStation oder Xbox gefunden – und ist bereits seit 2013 auf Steam verfügbar. Bewertungstechnisch glänzt die Gruselei bis heute mit „sehr positiven“, insgesamt fast 9.500 Kritiken auf Steam. Und grafisch?

Tja, was seinerzeit ein kleines, grafisches Wunder auf dem Nintendo 3DS darstellte, ist spätestens jetzt im Jahr 2025 auf dem Heimcomputer verbesserungswürdig. Zwar wirkte bereits die HD-Umsetzung für Konsolen und PC grafisch aufpoliert, dennoch kommen beispielsweise die Texturen heutzutage bei genauerer Betrachtung verwaschen rüber. Dankenswerterweise schafft eine Fan-Mod jetzt Abhilfe.

Resident Evil Revelations: Neue Fan-Mod verhilft zu neuem Glanz

Dieses am 28. Juni auf Nexus Mods veröffentlichte Kleinod hört auf den simplen Namen „HD texture pack“ – und bietet eben genau das: Ein Upgrade für die Texturen der PC-Version von Revelations. In der Kommentarspalte zum parallel veröffentlichten YouTube-Video lobt ein*e Nutzer*in das Angebot sogar als „unglaubliche Verbesserung“. Doch was bietet der Gratis-Download von Modder*in Evgeshajk nun konkret? Wer sich das Paket mit einer Größe von 6,9 Gigabyte auf die Festplatte schubst, bekommt höher aufgelöste Texturen für Resident Evil Revelations – die begeistern …

Dieses YouTube-Video zeigt die Mod in Aktion:

Die Texturen sollen jetzt viermal höher aufgelöst sein, als das beim originalen Resident Evil Revelations für den PC der Fall war. Gelungen ist das optische Upgrade der oder dem Modder*in übrigens nicht nur mithilfe von KI-Tools, auch händische Anpassungen wurden vorgenommen. Betont wird zudem, dass keine „starken Änderungen an den ursprünglichen Texturen vorgenommen wurden“, wie es in der Beschreibung auf Nexus Mods heißt.

Ziel der Mod war es stattdessen, Unschärfen zu korrigieren, den Detailgrad anzuheben – ohne die dichte Atmosphäre von Revelations anzukratzen. Ein Unterfangen, das nicht nur den YouTube-Kommentaren nach zu urteilen geglückt ist.

Lesetipp: Resident Evil: Revelations im Test – Ein gelungener Ableger

Wie kommt die Mod in der Community an?

„[…] es ist im Grunde eine Verbesserung auf Remaster-Niveau“ oder „Tolle Mod. Diese älteren Titel verdienen ganz viel Liebe“, sind nur zwei Beispiele für die durchweg positive Resonanz auf Nexus Mods – von denen zum Zeitpunkt dieser Meldung (2. Juli) 14 Stück hinterlassen wurden. Wer mit eigenen Augen diese sanierten Texturen für Resident Evil Revelations begutachten möchte, kann sich von den Vorher-Nachher-Bildern auf Nexus Mods überzeugen lassen – oder oben verlinktes YouTube-Video zu Gemüte führen.

Wer das erste von bislang zwei Revelations-Spielen umschifft hat: Der Titel spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, der Queen Zenobia, fängt klassisches Resident Evil-Feeling ein – und überlässt euch aus der Schulterperspektive die Steuerung von Fan-Liebling Jill Valentine. Eine altgediente Serien-Heldin, die auch bei einem spannenden Fan-Projekt zu Resident Evil ihren Aufschlag tun soll.

