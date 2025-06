Beliebter Ubisoft-Klassiker mit Grafik-Upgrade – bringt entscheidende Verbesserungen

Die goldenen Jahre des Geheimagenten Sam Fishers sind gefühlt irgendwie vorbei. War der gute Mann der fiktionalen Third Echelon-Organisation noch im Jahre 2002 Wegbereiter für Schleichspiele schlechthin, liegt das zuletzt veröffentlichte Spiel mit dem 2013 herausgekommenen Splinter Cell: Blacklist auch wieder ein paar Jährchen zurück.

Zwar verdichten sich aktuell die Vorzeichen, eine eigene Splinter Cell-Serie auf Netflix könne kommen, und auch ein Remake soll in der Mache sein, aber wirklich konkret ist’s um den Stealth-Knaben schmerzlich lange nicht geworden. Jetzt endlich sorgt zumindest ein Fan-Upgrade zum Serieneinstand dafür, dass Fischers erster Einsatz nicht in Vergessenheit gerät …

Enhanced Splinter Cell jetzt kostenlos laden

Enhanced Splinter Cell nennt sich jenes Paket, das viele Verbesserungen für die PC-Version des allerersten Splinter Cells auf Github schnürt. Neben solchen Inhalten, die es nicht in den ursprünglichen Release geschafft haben, wird auch in puncto Gameplay, Grafik & Co. nachgebessert. Insbesondere fällt auf, dass zahlreiche Aspekte aus der Xbox-Version des Spiels jetzt in den PC-Port hinübergerettet wurden. Wir erinnern uns: 2002 wurde dieses erste Bildschirm-Abenteuer Sam Fishers zunächst exklusiv für die Xbox herausgebracht, bevor ein Jahr später der PC und andere Spielkonsolen bedient wurden.

Dabei blieben einige Features dem Heimcomputer vorenthalten – bis eben jetzt. Beispielsweise ein spezieller Lichteffekt beim Auslösen des Alarms wurde aus der Xbox-Version zurückgebracht. Genauso wird die Texturierung, wie sie damals auf Microsofts erster Spielekonsole zu sehen war, ins PC-Spiel überführt – und sollte damit merklich schicker aussehen als bisher. Damit nebst technischen Verbesserungen kein Ende, denn auch eine Unterstützung für Widescreen-Monitore wurde eingeführt.

Lesetipp: Splinter Cell-Film mit enttäuschender Entscheidung

Anders gesagt: Wer diesen Stealth-Klassiker der frühen Nullerjahre anno 2025 auf einem modernen Gaming-Monitor genießen möchte, für die oder den führt womöglich kein Weg an Enhanced Splinter Cell vorbei. Und sonst so? Tja, sonst so wurden sogar zwei Level zurückgebracht, die dem originalen Release abgegangen sind – nämlich Nuclear Power Plant und Severonickel.

Bedenkt allerdings, dass an diesen beiden Levels momentan noch geschraubt wird. Beispielsweise kranken beide noch an Sound-Problemen – was den geneigten Schleichspiel-Fan nicht davon abhalten darf, sich durch die reichhaltig gefüllten Patch Notes zu wühlen. Dort findet ihr auch eine Installationsbeschreibung. Bevor es losgeht, könnt ihr auch nochmal nostalgisch darauf zurückblicken, wie das originale Splinter Cell seinerzeit im Test abgeschnitten hat.

Quelle: Github / Joshhhuaaa