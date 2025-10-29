Neuestes Assassin’s Creed-Spiel jetzt mit großem Kostenlos-Update – „War mir nicht klar“

Nun sind seit dem Release von Assassin’s Creed: Shadows einige Monate ins Land gegangen – und dennoch wird der 14. Hauptteil der Ubisoft-Erfolgsgeschichte stetig mit Updates versorgt. Das neueste mit der Versionsnummer 1.1.4 wurde sogar jetzt am 28. Oktober veröffentlicht.

Stellt sich die Frage: Welche Feature-Freuden fährt jenes neueste Title Update zu diesem Assassin’s Creed-Spiel im feudalen Japan genau auf? Schließlich wird es von Fans mit Jubelrufen begrüßt wie: „War mir nicht klar, dass es so bald kommt!“ Die Antwort liefert Ubisoft selbst.

Wer sich zu jedem klitzekleinen Detail zum Update 1.1.4 für Assassin’s Creed: Shadows informieren möchte, steckt rund zehn Minuten Lesezeit in die offizielle Bekanntmachung. Die wichtigsten Eckdaten rund um die Neuerungen, bereiten wir euch nachstehend kurz und knapp auf – und beginnen mit einem neuen Feature namens Corrupted Castles. Ein Feature, das bereits in der Community zu einigen Fragezeichen geführt hat.

Dank Corrupted Castles lohnt es sich für euch als Spieler*in, in bereits abgeschlossene Schlösser zurückzukehren – um dort auf sogenannte Animus Anomalien zu treffen. Anders gesagt: Ihr werdet besonders aggressiven Wachen begegnen. Doch sofern ihr euch im Kampf gegen diese harten Brocken bewährt, lohnt sich das – und zwar dank spezieller Truhen, worin sich begehrte Ausrüstungsgegenstände und Gold befinden. Jedoch auch beim Parcours-System wurde jetzt nochmal nachgebessert.

„Wir fügen eine neue Option mit Namen Erweiterter Parcours hinzu […]“, steht in der Meldung bei Ubisoft nachzulesen – und dahinter verbirgt sich: Eine Funktion, dank der ihr – sofern ihr sie denn einschaltet – viele Barrikaden beim Parcours entfernt. Mit dem Ergebnis, dass etwa Seitwärts- oder Rückwärtssprünge von jedweder Höhe aus machbar sind.

Wer also ihr oder sein akrobatisches Können mit Shinobi Naoe auf das nächste Level heben will, darf sich dieses im besten Wortsinn halsbrecherische Update für Assassin’s Creed Shadows nicht durch die redensartlichen Lappen gehen lassen. Schließlich erwarten euch neben Corrupted Castles oder Erweitertem Parcours auch visuelle Verbesserungen oder gute, alte Bugfixes. Anhang unseres siebenseitigen Test zu Assassin’s Creed Shadows erfahrt ihr übrigens, ob der Titel euren persönlichen Gaming-Geschmack trifft.

