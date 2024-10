Beliebtes Fallout-Spiel: Jetzt komplett kostenlos einsteigen – vorübergehendes Angebot

Gestern war es also endlich so weit: Der erste, offizielle Fallout Day ist über uns hereingebrochen – mit Informationen zur gemeinnützigen Initiative Fallout for Hope einerseits, doch natürlich mit spielerisch wertvollen Informationen vor allem zum Multiplayer-Ableger Fallout 76 andererseits.

Denn nebst neuer Inhalte für Fallout 76, wie C.A.M.P.-Haustieren, wirft Bethesda mit einigen verkaufsfördernden Preisnachlässen um sich. Nicht nur das: Wer schon immer mal in die offene Spielwelt von Fallout 76 reinschnuppern wollte, aber den finanziellen Aufwand scheut, für die oder den (und alle dazwischen und außerhalb) gibt es jetzt eine gute Nachricht.

Fallout 76 kostenlos spielen – und weitere Aktionen zum Fallout Day

Dass Bethesda im Zuge seines Fallout Days vom 23.10.2024 mit Rabattierungen und Kostenlos-Aktionen um sich wirft, als wäre Todd Howard ein Verkäufer beim TV-Shopping, wundert erstmal nicht. Neben den bereits erwähnten Bekanntgaben zu C.A.M.P.-Haustieren oder den 4-Sterne-Gegenständen zu Fallout 76, wirbt Bethesda vor allem mit Preisnachlassen unter dem bildhaften Motto „Atome im Angebot“. Beispielsweise für die Game of The Year Editon von Fallout 4 winkt ein amtlicher Rabatt von 60 Prozent – und auch die anderen Fallout-Spiele sind mit verminderten Preisschildern behangen.

Apropos Fallout Day: Falls ihr die Live-Übertragung zum Event verpasst habt, seid unbesorgt. Das Ganze wurde für euch mit einem über 40-minütigen YouTube-Video konserviert.

Wer also bisher mit dem Kauf eines Titels geliebäugelt, auf die nächste, passende Rabattaktion gelauert hat, kann bei Bedarf jetzt zuschlagen – oder eher: nach dem Atom greifen. Daneben lockt aber auch ein ganz kostenfreies Angebot. „Wer schon immer mal in Fallout 76 hineinschnuppern wollte, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu“, heißt es bei Bethesda zum Free-Play-Event – und tatsächlich: Ein Blick in dieses Internet verrät: vom 22. bis einschließlich 29. Oktober könnt ihr Fallout 76 kostenlos ausprobieren.

Laut Ankündigung gilt die Aktion sowohl für PC-Spieler*innen auf Steam, als auch Besitzer*innen von Xbox und PlayStation. Die Möglichkeit, in das Online-Multiplayer-Action-Rollenspiel kostenfrei einzusteigen, ist nun für einige Tage gegeben. Zwar existiert der Titel schon seit mehreren Jahren, jedoch insbesondere durch den Erfolg der Streaming-Serie bei Amazons Prime Video, hat Fallout 76 in letzter Zeit Zulauf erhalten. Was das Qualitative im Quantitativen angeht, schneidet Fallout 76 mit nahezu 62.000 „größtenteils positiven“ Rezensionen auf Steam nicht schlecht ab.

Viel los in Fallout 76 – auch mit zweiköpfigen Kühen

Gerade dieser Tage jedenfalls könnte ein spannender Zeitpunkt sein, sich in die postapokalyptische Version von West Virginia zu stürzen – immerhin wurden vor etwa einem Monat die Karawanen-Missionen eingeführt. Das Karawanen-System mit den zweiköpfigen Kühen ist in der Community von Fallout 76 zwar umstritten, jedoch ein Beispiel für die spielerische Vielfalt dieser offenen Spielewelt.

Wer keinen Bock und noch weniger Böcke auf Blockbuster-Gaming hat: Ein Fallout-Veteran hat an einem unabhängig produziertem „Heavy-Metal-Horrorspiel“ gewerkelt – seit dem 22. Oktober auf Steam beziehbar.

