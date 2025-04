Bestbewertetes Spiel des Jahres erscheint morgen – für einige sogar „kostenlos“

In jedem Jahr gibt es mindestens eine Handvoll Videospiele, bei denen die Fans schon Wochen vor Release sicher sind, dass wir es mit einem Anwärter auf das Spiel des Jahres zu tun haben werden – und werden auch oft in ihren Erwartungen durch entsprechende Rezensionen und Award-Nominierungen bestätigt.

Und dann gibt es Spiele – wie 2024 zum Beispiel Balatro oder Astro Bot –, die gefühlt aus dem Nichts erscheinen, über Nacht die Menge begeistern und besagte Nominierungen völlig überraschend einheimsen. Zu dieser Sorte könnte auch Blue Prince zählen.

Spiel des Jahres-Material mit Blue Prince?

Diese optisch schmeichelnde Mischung aus Roguelike und Puzzlespiel erscheint am morgigen 10. April und sorgt schon jetzt für Aufsehen. Auf Metacritic kann Blue Prince bereits eine Durchschnittswertung von 92 / 100 aufweisen und ist damit das am besten bewertete Spiel des Jahres. Ja, es ist erst April und es sind auch „nur“ 25 Reviews; sich aber dennoch vor Spiele wie Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance 2 und Monster Hunter Wilds zu setzen, ist eine aufsehenerregende Leistung.

Sehr hier den Trailer zu Blue Prince:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blue Prince entführt euch in ein mysteriöses Haus namens Mt. Holly, das ihr geerbt habt – als Voraussetzung müsst ihr jedoch das geheimnisvolle Zimmer 46 finden. Jedes Mal, wenn ihr eine neue Tür öffnet, habt ihr verschiedene Räume zur Auswahl, die sich dahinter befinden können. Zur Erkundung steht euch jedoch nur begrenzt Zeit (beziehungsweise eine limitierte Anzahl an Schritten) zur Verfügung, bevor ihr Feierabend macht. Und die wirkliche Krux: Am nächsten Tag sind alle Räume des Anwesend neu angeordnet.

Lesetipp: Das sind die neuen Titel im Xbox Game Pass im April

Zum Glück findet ihr hilfreiche Gegenstände und lernt durch die Rätsel in den einzelnen Räumen immer mehr über die Villa und ihr merkwürdiges Eigenleben – und erfahrt gleichzeitig, welche Historie Mt. Holly umgibt und welche haarsträubenden Ereignisse sich hier einst zugetragen haben.

Einige Glückliche von euch haben die Möglichkeit, das Indie-Game von Entwickler Dogubomb und Publisher Raw Fury zum Nulltarif zu spielen: Blue Prince ist ab dem ersten Tag sowohl im Xbox Game Pass als auch im Premium-Modell von PlayStation Plus verfügbar, zudem könnt ihr über Steam auf die PC-Version zugreifen. Dann könnt ihr selbst erfahren, ob das Rätsel-Abenteuer das Zeug zum Spiel des Jahres hat. Für diese Auszeichnung hat unserer Meinung nach übrigens auch dieser Titel gute Chancen.

Quellen: Youtube / Raw Fury, Metacritic, Steam