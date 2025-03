Beste Koop-Erfahrung und bizarrer Survival-Horror: Unsere Spiele-Empfehlungen im März

Im Release-Kalender reihen sich die Kassenschlager wie Dominosteine aneinander, daher laufen auch im März wieder unsere Konsolen und Festplatten heiß. Privat widmen wir uns allerdings dem einen oder andere Schmankerl mit mehr oder weniger Aktualität.

Darunter sind unter anderem ein waschechtes Spiel des Jahres, ein seit über einem Jahr mit stetig neuem Content gefüttertes Survival sowie die Frage, wie man am besten mit den Frühlingsgefühlen eines aufdringlichen Dämons umgeht.

Gerrit – It Takes Two & Ultros

Während alle Welt und ihre Mütter derzeit mit Split Fiction beschäftigt sind, bin ich mal wieder late to the party und hüpfe derweil noch durch den geistigen Vorgänger It Takes Two. Dass dies ein klasse Spiel ist, muss ich eigentlich nicht mehr erwähnen – immerhin haben wir es mit dem Game of the Year 2021 zu tun. Das liebevolle Design, die immer neuen Ideen und Gameplay-Mechaniken auch innerhalb eines Abschnitts und die kreativen und abwechslungsreichen Welten machen es mir aber schwer, nicht davon zu schwärmen.

Während unseres Tests zu Split Fiction durfte ich in dieses Meisterwerk von Hazelight Studio auch mal für ein paar Stunden reinschauen und weiß daher, dass mit dem Game nicht weniger als der nächste Schritt zur Perfektion der Koop-Videospiele gelungen ist; daher kann ich es kaum erwarten, It Takes Two gebührend abzuschließen und den unsäglichen Mr. Hakim loszuwerden, um rasch danach in die Science-Fiction-/Fantasy-Welten von Split Fiction zu starten.

Nebenbei habe ich wieder bei einer Rabattaktion zugeschlagen und Ultros auf meine PlayStation gezogen. Diese Mischung aus Roguelike und Metroidvania fällt vor allem durch ihren ungewöhnlichen Grafikstil auf. Die Spielwelt, wie im Inneren eines riesigen Organismus, ist in psychedelischen Farben und Mustern gehalten – knallendes Hellgelb, leuchtendes Neonpink oder kräftiges Giftgrün – und in jedem neuen Abschnitt bleibe ich staunend stehen.

Die abgefahrene Optik könnt ihr im Trailer bewundern:

Ultros ist ein Kunstwerk, in dem ich mit meiner Protagonistin matschige Samen pflanze, aus deren Spross augenförmige Früchte entwachsen; ich Insekten mit möglichst vielfältigen Attacken, um hochwertiges Fleisch zu gewinnen, zerschnetzle; versuche, ein verzweigtes Labyrinth sowie eine Zeitschleife zu entwirren. Für Genrefans eine absolute Empfehlung und eine spielerische Alternative zum Magic Mushroom-Trip.

Arlene – Enshrouded & Hello Kitty Island Adventure

Ich liebe ja Koop-Spiele und kann Kollege Gerrit mit seiner Meinung zu It Takes Two und Split Fiction nur zustimmen – wie auch mein Test zu zweiterem Spiel verrät. Neben Hazelights Meisterstücken begeistere ich mich aber noch für ganz andere Multiplayer-Erfahrungen. Aktuell hält mich und meinen treusten Koop-Partner das Survival-Spiel Enshrouded beschäftigt. Besonders die Erkundung gefährlicher Höhlen und Ruinen hat es uns angetan.

Dank leicht verständlicher Spieloptionen, einprägsamer Steuerung und einer nur losen erzählerischen Struktur eignet sich der Titel perfekt als schneller Einschub am Abend und wird daher öfter gestartet als beispielsweise ein Baldur’s Gate 3, für das ich lieber mindestens einen ganzen Nachmittag einplane. Leider hat Enshrouded jedoch ein paar frustrierende Eigenheiten, die eine eigentlich entspannte Runde vor dem Schlafengehen manchmal doch eher aufreibend gestalten. Mal sehen, wie es damit nach dem Early Access aussieht.

Ein Jahr ist seit dem Early-Access-Release des Survival-Hits vergangen und es hat sich bereits einiges getan:

Will ich mich ganz frei machen von Frust und Herausforderung, schmeiße ich zurzeit gerne mal Hello Kitty Island Adventure auf der Nintendo Switch an. Wenn ich meinen treuen Gefährten Pompompurin, den ich übrigens niemals aus seinem Dienst als Begleithund entlassen werde, nur sehe, ist aller Stress vergessen. Hehe, niedliches Puddingtier.

Jonas – Sorry We’re Closed

Ich habe jüngst eine absolute Survival Horror-Perle nachgeholt, die aufgrund der vorher verfügbaren Plattformen bislang an mir vorbeigegangen ist. Sorry We’re Closed erschien nämlich bereits im November 2024 für den PC, hat sich aber erst vor einer guten Woche auch auf Konsolen geschossen und genau dort bin ich nun in die Haut der jungen Frau Michelle geschlüpft. Die ist von ihrem Leben als Kassiererin in einem Kiosk zwar genervt, aber dass sie eines Tages von einer Dämonin verflucht wird, hätte sie nun auch nicht gebraucht.

Die sogenannte Duchess stellt sie nämlich vor die Wahl: Verlieb dich in mich oder stirb. Nun hat Michelle wenige Tage Zeit, um echte Gefühle für die Dämonin zu entwickeln oder über den Jordan zu gehen und entscheidet sich für eine dritte Option: Ihrer Peinigerin den Kampf anzusagen. Dafür macht sie sich auf die Suche nach den ehemaligen Liebhaber*innen der Dämonin, um diese auszuschalten und die Duchess so zu schwächen.

Der Launch-Trailer gewährt einen Einblick in den Fiebertraum:

Schon die Prämisse ist also ziemlich außergewöhnlich und der Look ist es auch: Knallige Farben treffen auf eine düstere Umgebung, nahezu jedes Outfit sieht aus wie eine Mischung aus Leder-Look und Second-Hand und alles rockt eine Low-Poly-Optik, die an kantige PlayStation 1-Spiele erinnert. Muss man mögen, aber Sorry We’re Closed weiß definitiv, was es sein will, und das gefällt mir.

Spielerisch wird in der Third-Person-Perspektive gerätselt und in der First-Person-Perspektive geballert, wobei ihr euch beim Zielen wie in Resident Evil 4 nicht bewegen könnt. Dazu kommt ein bisschen Ressourcen-Management, wie man es aus dem Survival-Horror kennt. Das reißt alles keine Bäume aus, ist in seiner Mischung aber so rund, so stilsicher und so interessant, dass ich einen Ausflug in die dämonische Welt von Sorry We’re Closed unbedingt empfehlen kann.

Patrick – Turok 2: Seeds of Evil

Ach, auch im Jahr 2025 hat sich Turok 2: Seeds of Evil seinen Status als Ballerbuden-Gaudi par excellence erhalten. Dank Remaster-Expert*innen von Nightdive Studios. Spaßig bleibt’s, mit dem Tek-Bow Dinosoids aus der Distanz zu bearbeiten, oder den Ork-artigen Blinden-Jägern mit dem Plasma-Gewehr ein Loch in die teigige Körpermitte zu bohren.

Genauso frustrierend jedoch sind die labyrinthartigen Level – jene nachstehender Trailer noch nicht erahnen lässt.

In Turok 2 müsst ihr nämlich allerhand Gegenstände einsammeln, um weiterzukommen. Da wären die Schlüssel, mit denen ihr in einer Art Hub die nächsten Level-Welten aufschließt. Das ist aber noch die leichteste Übung. Wirklich verzetteln könnt ihr euch bei der Suche nach unterschiedlichen Talismanen, mit denen es Fähigkeiten freizuschalten gilt. Diese Fähigkeiten benötigt ihr wiederum zwingend, um zu andernfalls unzugänglichen Levelbereichen vorzudringen.

Überhaupt: Es ist ja nicht gerade so, als würde es in den verdammt verwinkelt angelegten, großzügig gebauten Levels nicht zur Tagesordnung gehören, sich zu verlaufen. Anders gesagt: Willkommen in der Backtracking-Hölle! Aber Hilfe naht: Noch immer besitze ich die offizielle Komplettlösung des damaligen Pro-Verlags. Und kann die mal nicht aushelfen, ist die Videoplattform YouTube voll, voller, am vollsten vollgestopft mit hilfreichen Playthroughs. Also ja: Der Dinosaurierjäger kann auch anno 2025 was (zer)reißen, vor allem Juggernaut-Bösewichte mit dem Skorpion-Raketenwerfer.

