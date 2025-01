Fallout 4: Klassiker-Remake mit kultigem „Smartwatch“-Gadget – jetzt kostenlos herunterladen

Jede*r auch mit nur minimaler Spielerfahrung mit der Fallout-Spielreihe kennt ihn – den Pip-Boy. Oder anders gesagt: Was in unserer Gegenwart die Smartwatch, ist im postapokalyptischen Ödland dieser tragbare Handgelenks-Computer. Die Macher*innen der ambitionierten Fan-Modifikation Project Arroyo drücken euch jetzt einen ganz bestimmten Pip-Boy in Fallout 4 aufs Auge – genauer: den Pip-Boy 2000 aus Fallout 2.

Für die Uneingeweihten unter euch: Project Arroyo möchte den Rollenspiel-Klassiker Fallout 2 aus dem Jahre 1998 wieder neu auferstehen lassen. Dazu bedienen sich die Kreativköpfe der Creation Engine aus Fallout 4. Bevor jedoch dieses Großprojekt auf unsere Festplatten plumpst, schieben uns die Entwickler*innen also ganz diskret den Pip-Boy 2000 über die gedachte Ladentheke.

Pip-Boy 2000 aus Fallout 4: Project Arroyo herunterladen

Nicht nur ersetzt dieses ultimative Gadget aus dem postapokalyptischen Ödland „den handelsüblichen Pipi-Boy mit einer originalgetreuen Nachbildung des Pip-Boy 2000 aus Fallout 2“, sondern ihr bekommt damit auch denjenigen Apparillo zugeschustert, der ihr euch auch irgendwann im fertigen Fallout 4: Project Arroyo umschnallen werdet. Die Gerätschaft wurde freundlicherweise ganz kostenfrei auf Nexus Mods bereitgestellt – respektive auf Bethesdas Mod-Bibliothek für eure Xbox.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Parallel zum Download-Angebot wurde auch ein augenzwinkernd gemeintes, den typischen Retro-Charme versprühendes YouTube-Video veröffentlicht. Im Verlauf der nicht ganz zwei Minuten wird euch einerseits erklärt: Das Kürzel „PIP“ steht für „Personal Information Processor“. Andererseits wird euch versichert, „Der Pip-Boy 2000 ist mehr als nur ein trendy Fashion-Statement“. Denn über den Handcomputer ruft ihr Inventar, Status, Karten oder das Radioprogramm auf.

Aber Spieler*innen von Fallout wissen das natürlich längst – nichtsdestotrotz seid ihr „Nicht paranoid, sondern einfach gut vorbereitet“, wie auch das Video nachstehend erklärt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übrigens: Wer über begehrte Fähigkeiten verfügt, sich ebenfalls kreativ an Project Arroyo entfalten möchte, kann das Team über ein extra eingerichtetes Bewerbungs-Formular anstupsen. Apropos Fallout 4: Project Arroyo: Erst im November letzten Jahres hat das Fan-Projekt online eine Welle gemacht – und zwar mit einer blickschönen Illustration von Gegenspieler Frank Horrigan.

Was denkt die Community zum Pip-Boy 2000?

Wir sind gespannt bis zum Gehtnichtmehr, wie dieses neu interpretierte Fallout 2 ausfallen wird – und Wortmeldungen auf Instagram wie „Ich installiere Fallout 4 nur deswegen nochmal, um mit dieser Mod [mit dem Pip-Boy 2000] zu spielen“ zeugen von ähnlicher Begeisterung in der Community.

Apropos Fan-Games: 4P-Redakteur Gerrit Menk hat sein gesamtes Wochenende einem ganz bestimmten Spiel zu Legend of Zelda gewidmet – das ihr nicht verpassen solltet.

Quellen: Nexus Mods / neeher, Bethesda Mods, Instagram / @projectarroyo, @zaf1n4, YouTube / @F4ProjectArroyo