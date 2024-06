Beyond Good & Evil: Schon nächste Woche erscheint Anniversary Edition – mit einer kleinen Überraschung

Mit liebevollen Charakteren, abwechslungsreichen Mini-Games und einer spannenden Story überzeugte Beyond Good & Evil Anno 2003 Fans von Action-Adventures auf der Konsolengeneration um PlayStation 2 und Nintendo GameCube. Die erste Ankündigung eines geplanten Nachfolgers ist gefühlt noch älter.

Im Rahmen der Limited Run Games-Konferenz wurde nun von Entwickler Ubisoft verraten, dass es eine große 20th Anniversary Edition mit zahlreichen Quality of Life-Verbesserungen geben wird – und das schon nächste Woche. Ein kleines Detail lässt dabei die Hoffnungen auf einen Nachfolger aufflammen.

Beyond Good & Evil: Anniversary Edition schlägt Bogen zum Nachfolger

Ein – durchaus ansehnlicher – Story-Trailer für Beyond Good & Evil 2 existiert schon seit der E3 2017. Er ließ Fans hoffen, dass es ja nun nicht mehr lange dauern würde und endlich ein lang ersehnter Nachfolger für das Action-Adventure vor der Tür stehen könnte. Aber Pustekuchen! Noch immer gibt es keine weiteren Bruchstücke, an die sie sich hangeln können – außer den Beteuerungen von Ubisoft, dass an dem Spiel weiter gearbeitet wird.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Immerhin: Bei der Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition könnt ihr ein zusätzliches Kapitel spielen, das die Brücke zwischen dem ersten Teil – der mit einem brutalen Cliffhanger endete – und dem zweiten schlagen soll. Darüber hinaus können Fans das Spiel erstmals in einer aufpolierten Version auf den Konsolen der aktuellen und letzten Generation spielen.

In 4K und mit bis zu 60 FPS wird selbst die in die Jahre gekommene Grafik etwas aufgewertet – wodurch das Spiel nicht nur bisherigen Fans gefallen, sondern sich auch neue dazugewinnen sollte. Zudem wurden über 15 Titel des Original-Soundtracks von einem Orchester neu eigespielt. Es gibt eine Autosave-Funktion, einen optionalen Cutscene-Skip sowie einen Speedrun-Modus. Eine Jubiläumsgalerie zeigt Artworks, teilweise noch auf den späten 90ern, und ihr könnt exklusive kosmetische Belohnungen sammeln.

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition wird schon am Dienstag, 25. Juni für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen und ist auch in Ubisoft+ enthalten. Eine Collectors Edition, die ab 12. Juli vorbestellt werden kann, wurde ebenfalls angekündigt. Für den neuen Ableger eine anderen beliebten Adventure-Reihe sind Fans gerade ebenfalls Feuer und Flamme.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quelle: Youtube / Ubisoft, Ubisoft