Beyond: Two Souls – Überraschende Serienadaption lässt Spiel und Realität geschickt verschwimmen

Der Markt der Videospielverfilmungen scheint auch im Jahre 2025 weiter zu boomen. Während Film- und Serien-Fans weiter gespannt auf die Fortsetzungen gefeierter Genrevertreter wie Fallout oder The Last of Us warten, kommt mit Beyond: Two Souls nun ein weiterer vielversprechender Kandidat hinzu.

Lädt Quantic Dreams interaktiver Psycho-Action-Thriller praktisch dazu ein, noch einmal auf der Leinwand des Heimkinos oder dem Smart-TV genossen zu werden, kommt die Ankündigung dennoch eher überraschend daher. Wer hinter dem Projekt steht, dürfte dafür weniger verwundern, wenn so auch auf geschickte Art Realität und Fiktion weiter verschmilzt.

Beyond: Two Souls – Serienadaption mit Elliot Page schon in Arbeit

Mit Beyond: Two Souls schickte sich schon im Jahre 2013 auf der PlayStation 3 ein weiteres stylishes Story-Spektakel an, in die Fußstapfen des grandiosen Heavy Rain des französischen Entwicklerstudios Quantic Dream zu treten. Seitdem dürfte es teilweise in Vergessenheit geraten sein, brachte doch zuletzt die PC-Portierung im Jahre 2019 (auch bei uns im Test) den rund 15 stündigen Psycho-Thrillers auf Videospielbasis ins Gespräch.

Getragen wurde Beyond: Two Souls überwiegend von seinen beiden Hauptdarstellern: Elliot Page und Willem Dafoe, den viele mitunter als Green Goblin aus der Spider-Man-Verfilmung mit Tobey Maguire aus dem Jahre 2002 in Erinnerung behalten haben dürften. Page schlüpfte in die Rolle der Jodie, einem Mädchen mit speziellen Kräften und einer mysteriösen Verbindung zu einer geisterhaften Präsenz, während Dafoe die Rolle eines gruseligen Regierungsbeauftragten übernimmt.

Wie Deadline berichtet, nimmt sich Page nun der angekündigten TV-Serienumsetzung von Beyond: Two Souls an und klemmt seine eigenen Pageboy Productions hinter das Projekt. „Die Verfilmung des Spiels war eine der herausforderndsten und erfüllendsten schauspielerischen Erfahrungen meiner Karriere“, so Page in einem Statement. „Die reichhaltige Erzählung und die emotionale Tiefe der Geschichte bieten uns eine fantastische Grundlage. Wir wollen eine einzigartige Vision der Charaktere und ihrer Reise schaffen, die bei Fans und Neueinsteigern Anklang findet.“

Beyond: Two Souls hat derzeit weder ein Netzwerk noch einen Streaming-Dienst, der mit dem Projekt in Verbindung steht. Auch ein kreatives Team beziehungsweise dessen Besetzung steht aktuell nicht zur fest. Ebenfalls ist bislang unklar, ob Page eine Rolle vor der Kamera übernehmen oder als Produzent eher hinter den Linsen agieren wird. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Konkreteres hat ein Insider aber immerhin von der Fallout-Serie zu berichten.

Quellen: Deadline