BioShock 4: „Was für ein Desaster“ – Schockierende Nachrichten lassen Hoffnungen der Fans platzen

Wer sich für den Release von BioShock 4 im metaphorischen Wartezimmer platziert hat, kennt den dort herumfliegenden Lesestoff wahrscheinlich schon in- und auswendig. Viele Jahre lässt das Spiel mittlerweile schon auf sich warten. Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass 2026 oder spätestens 2027 Neuigkeiten wie einen ersten Trailer oder ähnliches auftauchen, aber diese Aussichten müssen nun wie es scheint verworfen werden.

Laut aktuellen Berichten ist eine Umstrukturierung innerhalb des Entwicklungsstudios vollzogen worden, die nicht nur zahlreiche Mitarbeitende mit einer schweren Botschaft trifft, sondern auch Auswirkungen auf den Veröffentlichungstag von BioShock 4 hat. Fans fragen sich daher, ob es überhaupt noch erscheinen wird, oder gar erscheinen sollte.

Die Zukunft von BioShock 4 ist ungewiss

Irgendwas muss da gewaltig schiefgelaufen sein. Zu ähnlicher Zeit im letzten Jahr hieß es nämlich noch, man wolle das Team rund um BioShock 4 aufstocken, bot fast 30 offene Stellen zur Besetzung an. Damals wertete die Community dies als erfreuliches Lebenszeichen des Projekts, doch die damit gesammelte Hoffnung wird jetzt zerschmettert. Wie IGN berichtet, sieht sich das Entwicklungsstudio Cloud Chamber mit einer Entlassungswelle konfrontiert. Bloomberg (via The Verge) ergänzt, dass über 80 Mitarbeitende betroffen seien.

Erstmalig erfuhr die breite Öffentlichkeit 2019 von den Arbeiten an dem vierten Ableger der berühmten BioShock-Reihe. Das ist nun schon gute sechs Jahre her. Und es müssen wohl erst noch einige weitere ins Land gehen, bevor sich wirklich etwas regt.

In einer internen E-Mail, die Kontext zu der Neuaufstellung liefert, formuliert 2K-President David Ismailer folgendes zum Status der Entwicklung: „Obwohl wir uns über die fundamentalen Gameplay-Elemente des Projekts freuen, haben wir zusammen mit der Führung des Studios die Entscheidung getroffen, bestimmte Aspekte, die zum Kern eines BioShock-Titels gehören, zu überarbeiten.“ Um sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren und weitere Zeit für die Schöpfung herauszuschlagen, habe man die Verkleinerung des Teams in Kauf genommen. Vermutlich wären die Kosten auf Dauer sonst zu hoch geworden.

Ein neuer Boss nimmt das Ruder in die Hand

Zusätzlich zu den aufgelösten Arbeitsverträgen gibt es noch eine weitere bedeutende Änderung, und zwar hat 2K den ehemaligen Diablo-Chef bei Blizzard Rod Ferguson als obersten Aufseher von BioShock und Cloud Chamber mit an Board geholt. Ihn kennt man dort schon aus der Zeit, in der er für Infinite in die Bresche gesprungen ist. „Ich verpflichte mich dazu, ein BioShock zu erarbeiten, auf das wir stolz sein können und das unsere Spieler*innen lieben werden“, kommentiert er seine neue Stelle.

Aufseiten der Fans stehen vor allem Sorgen und Enttäuschung im Fokus, wie beispielsweise die Stimmung in einem Reddit-Thread zu dem Thema andeutet. „Was für ein Desaster“ oder „Das ist lächerlich“ sind nur zwei von vielen Aussagen, die diese Gefühle ausdrücken. Eine Person meint sogar: „Ab diesem Punkt sollte das Spiel einfach abgebrochen werden„.

Mit großer Sicherheit wird Judas, das nächste Werk des ursprünglichen BioShock-Schöpfers Ken Levine, das Rennen um den früheren Release gewinnen, auch wenn dazu noch ein Termin aussteht. Braucht ihr schon jetzt was in der Richtung auf die Kralle, empfiehlt euch Levine die kostenlose Demo zu einem Horror-Shooter auf Steam.

