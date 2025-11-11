Nur 9,99 Euro: 3 Nintendo Switch-Spiele aus einer legendären Reihe zum Knallerpreis

Dem Videospiel-Konsum frönen wird in Zeiten der Inflation, aber gleichbleibenden Gehältern nicht unbedingt leichter. Ein Angebot wie jetzt bei der BioShock Collection auf der Nintendo Switch kommt da natürlich sehr entgegen.

Die legendäre Trilogie bekommt ihr für unterwegs jetzt nämlich zum Knallerpreis von 9,99 Euro und dürft die dank des 80-prozentigen Rabatts gesparten 40 Euro anschließend anderweitig ausgeben. Wer noch immer nicht nach Rapture abgetaucht oder nach Columbia aufgestiegen ist, freut sich jetzt also über die denkbar günstigste Gelegenheit.

BioShock: Collection für nur 9,99 Euro auf Nintendo Switch

Die BioShock-Reihe hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, erschien der erste Teil doch bereits 2007 – bald ist also das Jubiläum zum 20. Geburtstag angesagt. Wenn das Alter für euch bislang ein Grund war, beim für drei Spiele immer noch durchaus fairen Preisschild von 49,99 Euro die Augenbrauen hochzuziehen, dürften euch die derzeitigen und noch bis zum 17. November ausgerufenen 9,99 Euro auf der Nintendo Switch besser schmecken.

Habt ihr es wie durch ein Wunder und die effizientesten Scheuklappen in der Menschheitsgeschichte bislang geschafft, noch nie von BioShock gehört zu haben, holen wir euch noch kurz ab. Alle drei Teile der Reihe setzen auf ähnliches Gameplay, bei dem ihr in der einen Hand eine von mehreren Schusswaffen führt und aus der anderen Feuer, Blitze oder Bienen beschwört. Erkundet ihr in den ersten beiden Spielen eine schaurige Unterwasserwelt, geht es im dritten hoch hinaus.

Dabei wandelt ihr auf den Spuren einer gescheiterten Utopie, werdet mithilfe von Audio-Logs Zeug*in des Untergangs und einzelner Schicksale, die dazu geführt oder darunter gelitten haben. Besonders die Narrative ist es, die BioShock seinen Ruf eingebracht hat und noch heute dafür sorgt, dass die vor 18 Jahren ihren Anfang genommene Reihe in vielen Bestenlisten auftaucht.

Wollt ihr nun also ein Stück Videospielgeschichte nachholen oder die euch bereits bekannten Ausflüge nach Rapture und Columbia einfach nochmal unterwegs erleben, fragen wir euch geradeheraus: Wärt ihr so freundlich, die Collection für Nintendo Switch zu kaufen? Alternativ empfehlen wir euch vorher noch einmal unseren Test zur BioShock-Trilogie.

Quelle: Nintendo eShop